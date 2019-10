Alaitz Leceaga, escritora: "Necesitamos más historias protagonizadas por mujeres"

La creatividad no es exclusividad de las mentes más experimentadas, y si no que se lo pregunten a Alaitz Leceaga (Bilbao, 1982), autora del gran éxito de ventas 'El bosque sabe tu nombre', y que ahora vuelve con una historia sobre mujeres, 'Las hijas de la tierra'. El mundo del vino en La Rioja y el trabajo de tres mujeres para salir adelante en el mismo, copado por hombres, es la trama principal de esta novela, muy esperada por el ejército de fans de la vasca, que antes de lanzarse a la creación de largas historias se dedicaba al relato corto.

Sometida a la autoridad de una tía cruel y un padre ausente, Gloria, la protagonista verá cambiar su vida de un día para otro cuando tenga que ponerse al frente del negocio familiar. Será entonces cuando comience una larga batalla que la enfrentará a los bodegueros y caciques locales, que no conciben tener como rival a una mujer. Y menos a una que pone en duda sus viejos privilegios.Con la ayuda de sus hermanas, Gloria luchará por recuperar el esplendor de sus viñedos, al tiempo que se adentra en los secretos que esconden las habitaciones cerradas y los campos muertos de Las Urracas.

- ¿Qué representa el personaje de Gloria?

- Gloria es un poco la voz de todas aquellas mujeres que, a lo largo de la historia, sobre todo la de la industria del vino que es lo que me atrajo para realizar esta novela, han sido de alguna manera dejadas atrás o de lado y quería hacerles justicia. Quería traer la voz de todas esas mujeres al presente.

- ¿Hacen falta más personajes femeninos en la literatura? ¿Se ha escondido la figura de las mujeres en la historia?

- Al final no es una opinión, realmente, a lo largo de la historia, las mujeres han estado ocultas, más apartadas que los hombres. En ese sentido sí es verdad que necesitamos más historias protagonizadas por mujeres, por buenos personajes femeninos escritos por hombres, mujeres... no tiene mucha relevancia.

- Cuando has investigado sobre la industria del vino, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?

- Lo que más me sorprendió y además me atrajo muchísimo fue como a lo largo del siglo XIX, donde empieza a desarrollarse la historia, se produce un nacimiento industrial en La Rioja y en toda la zona debido a la plaga de la filosfera que atacaba los viñedos de Francia e Italia y así, los bodegueros fijaron sus ojos en una región única con un clima y suelo especial y fue casi como actuar por un sueño, por un impulso... sus viñas no daban más, estaban secas, así que fueron a este lugar tan único y especial a empezar de nuevo.

- ¿La labor de documentación ha incluido visitas a bodegas?

- Confieso que soy una autora del tipo que le atrae muchísimo la labor de documentación, de reunir datos... yo disfruto mucho con todo ese proceso. Aparte de todos los datos en sí tuve la oportunidad de visitar La Rioja, de visitar la zona y charlar con gente de allí que me abrieron las puertas de sus bodegas. Fue una experiencia realmente bonita y especial.

- ¿Cuánto duró ese proceso?

- La idea, esa imagen especial de esas tres hermanas pelirrojas, ya rondaba mi mente cuando estaba haciendo promoción de mi primera novela, 'El bosque sabe tu nombre', y fue durante un viaje a La Rioja, precisamente, cuando de alguna manera me encontré con aquel paisaje, con ese contexto histórico, y supe que tenía que suceder ahí la historia. Aquello fue hace casi dos años.

- Como autora joven de éxito, ¿qué le dirías a alguien que quiere publicar?

- Es un camino con muchas curvas, pero si alguien confía en lo que ha escrito y siente auténtica pasión por escribir le diría que no se rindiera nunca y que no lo dejara, al final es posible.

- A la hora de formar una novela, ¿debes escribir lo que te gusta o lo que crees que le gusta al público?

- En mi caso, no puedo hablar por el resto de autores, yo escribo las cosas que como lectora voraz me gustan. Cualquiera que haya leído mis libros puede darse cuenta de qué tipo de autoras me gustan. Yo escribo historias que a mí me gusta leer.

- ¿Cuál es tu libro favorito?

- Es muy difícil elegir solo uno, pero podría decir que los de las hermanas Brontë, Isabel Allende... todo lo que tenga que ver con personajes femeninos con claros oscuros, con un punto sobrenatural...casi cualquiera que me lea tiene claro por dónde van los tiros.

- ¿Desde que empezaste con las novelas has seguido haciendo relatos?

- No... cuando me dedico a escribir historias largas me dedico solo a eso. Una novela es una jugada a largo plazo, para escribir un relato siempre existe cierta espontaneidad, algo más inmediato. Para escribir un libro necesitas tenerlo claro, todo bien planeado antes de sentarte al teclado.

- Define la novela en tres palabras.

- Verónica, Teresa y Gloria.