El actor Josep Maria Pou regresa a València en la piel (o no) de Cicerón. Tras su paso por Sagunt a Escena este verano, el veterano intérprete vuelve con "Viejo amigo Cicerón" hasta el Teatro Olympia. Pou animó a los ciudadanos a acudir el próximo 10 de noviembre a las urnas «a pesar del desencanto» y lamentó que se haya retirado a los intelectuales, a la «gente pensante», del debate político porque «mucha gente no quiere saber» sus opiniones.

En la obra, que se representa hasta el 13 de octubre, el actor interpreta a un profesor universitario que se pone en la piel del pensador romano y defiende la integridad moral de quien mantiene la coherencia de sus convicciones. La obra, basada en el texto de Ernesto Caballero y dirigida por Mario Gas, se desarrolla en una biblioteca, donde Pou coincide con dos estudiantes universitarios, que encarnan Bernat Quintana y Miranda Gas.

Sin sueldo a los políticos

Sobre el momento político actual, el actor lo calificó de "decepcionante" y aseguró que "suspendería de empleo y sueldo" a los políticos "porque les hemos encargado un trabajo que no han hecho, que no han sabido hacer". Lamentó que desde hace varios años los intelectuales españoles se hayan visto obligados a retirarse y no quieran participar en el debate político porque cuando lo han hecho "les han dado unos palos terribles".

La política, reprochó, "ha acabado quedándose en manos de quién habla más alto, de quién grita más". A su juicio, las palabras de Cicerón durante su destierro al sentirse frustrado por no poder aportar su "elocuencia" desde la tribuna son aplicables hoy en día, ya que habla sobre la necesidad del compromiso de los intelectuales en la política. "Por desgracia en este país se ha retirado a mucha gente pensante, catedráticos universitarios que cuando opinan dan razones muy claras pero mucha gente no quiere saberlo ni leerlos", lamentó el veterano intérprete.

El director de la obra, Mario Gas, criticó también la falta de una "calidad dialéctica" en los políticos españoles, de quienes dijo que tiene "poca altura" y "se intuyen detrás poderes fácticos, económicos y retrógrados". Gas recomendaría además a los políticos la lectura de la obra de Marco Tulio Cicerón, un pensador que aportó ideas "dignas de una democracia", afirmó.