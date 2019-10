El paisaje interior de Sebastián Nicolau

Francisco Sebastián Nicolau (València, 1956) no siente pudor al mostrar su paisaje interior -«el espacio en el que me muevo»; de exhibir su «inseguridad», «el límite» al que llega con su obra. El artista expone en la Fundación Bancaja medio centenar de obras -la mayoría inéditas y creadas ex profeso- en «Land. Sebastián Nicolau».

El propio artista presentó ayer esta exposición, acompañado del presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y el comisario de la muestra, Alfonso de la Torre.

«Land» reúne piezas de nueva creación con algunas que ya han cumplido más de tres décadas. «A los artistas nos gusta mostrar la referencia a lo último y renunciar a lo pretérito». El artista, sin embargo, parte aquí de una obra figurativa de 1984 que representa unas hojas de nisperero y que, en su opinión, «guarda la esencia de todas» las que se muestran en Bancaja y que llegan hasta la abstracción. «Casi todo mi trabajo gira entorno a la realidad y la ficción». Explicó que en todas sus obras «siempre hay algo que reconocemos, algo oculto que está detrás». Aseguró que reunir este medio centenar de obras «tiene algo de novedoso» pues se disponen de forma circular en su exhibición de manera que «no se sabe dónde empieza ni dónde acaba».

Las obras antiguas -de su propia colección y que permanecían en su estudio- son punto de partida para sus nuevas creaciones. «Hay algunas de pequeño formato de hace 30 años que las he querido hacer crecer, se han desarrollado con planchas y marcos, pero no las limitan. Pueden seguir creciendo o volver atrás», reflexionó.

«Land» es un conjunto de obras de gran formato realizadas entre 1984 y 2019 que pasan por la fotografía, el dibujo, la escultura, la pintura o la instalación digital. El artista fija su mirada en temáticas como el paisaje, el horizonte, la arquitectura, las estructuras industriales o las referencias orientales. Combina Sebastián Nicolau materiales como el lienzo, el óleo, el metal, el papel, la madera, la escayola, el esmalte o la cerámica. «Parece elevar un territorio de energía mediante la investigación sobre las propiedades visuales de los materiales», dijo De la Torre.

Para el comisario, teórico y crítico de arte, Sebastián Nicolau es un artista «de ideas claras, poco habitual cuando mira sus obras. Una de sus rarezas es cómo estando vinculado a la Comunitat Valenciana, su obra es más internacional que española». «Se cuestiona la pintura, muestra una visión secular de la belleza», sostuvo.

Incidió De la Torre en que el paisaje del artista «no es el de fuera, sino del mundo interior porque trasciende lo que dice el territorio». Señaló que es «un artista inquieto bajo apariencia misteriosa», que «desplaza la obra hacia el contemplador».

Sebastián Nicolau establece en su obra la analogía entre realidad y ficción con juegos entre lo tangible y lo representado; o entre realidad-abstracción en grandes óleos y dibujos de hules plegados que parecen sujetarse a sí mismos, también en dibujos geométricos realizados con cordones e hilos que crean sombreas ficticias sobre ellos.

Con casi 50 años de trayectoria, ha expuesto individual y colectivamente en las principales ciudades españolas y en espacios internacionales de Japón, Estados Unidos, Suiza, Italia, Francia, Alemania o Portugal. Su obra está presente en colecciones como el IVAM, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Mapfre, la Fundación Banco Sabadell, la Colección Hortensia Herrero, el Museo D'Arte Dello Splendore (Italia), el Centro de Arte Contemporáneo Caja Burgos o la propia Fundación Bancaja.