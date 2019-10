El "radar" de la Mostra se amplía e incluye tres producciones valencianas

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre, quiere ser un radar para identificar el nuevo cine hecho en los países de la cuenca del Mediterráneo. Por ello, ha decidido ampliar su sección informativa, que crece de los 10 títulos presentados el año pasado a los 15 que se podrán ver en esta edición del festival. Una selección que apuesta por la diversidad de países del arco mediterráneo (Francia, Libia, Palestina, España, Italia, Marruecos, Egipto, Portugal, Líbano), que incluye varios estrenos en España y títulos destacados que han pasado por otras citas internacionales.

Además, la Mostra mantiene su «decidida apuesta por el cine valenciano, combinando los trabajos de directores de larga trayectoria con los de cineastas emergentes», apunta Eduardo Guillot, director de programación del festival. La representación valenciana en la Sección Informativa tiene tres nombres propios: Vicent Monsonís, Pedro Rosado y Lucía Alemany.

La Mostra rescata la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Chema Cardeña, Matar al rey, dirigida por Vicent Monsonís. Una película rodada en 2016 y que se estrena ahora. Pedro Rosado debuta en el cine en valenciano con su nueva película rodada en Gilet: Una dona amb unes ales tremendes cuenta la historia de amor de una pareja de más de treinta años de convivencia en la Serra Calderona. La inocencia, ópera prima de la valenciana Lucía Alemany, es una película de temática sobre el tabú del aborto adolescente que acaba de participar en la Sección Nuevos Directores del festival de San Sebastián.

La Sección Informativa contará también con las películas Diamond Dust, del director Marwan Hamed; La guérisseuse, de Mohammed Zineddainel; Freedom Fields, de Naziha Arebi; Mafak, de Bassam Jarbawi; Dafne, de Federico Bondi, Dafne; Mar, de la directora portuguesa Margarida Gil; Are you glad I'm here, de la directora Noor Gharzeddine; La verdad, de Hirokazu Koreeda; Los consejos de Alice de Nicolas Pariser; Zero Impunity de Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies, Denis Lambert; Head above the water de Margaux Bonhomme y Los miserables de Ladj Ly.