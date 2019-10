Els Premis Ovidi radiografien l'escena musical valenciana

Este diumenge, 20 d'octubre, el Col·lectiu Ovidi Montllor celebrarà el catorzé lliurament dels Premis Ovidi: la gala, d'entrada lliure, començarà a les 19.30 a la sala La Mutant (València), amb la periodista alcoiana Amàlia Garrigós i el col·loquier suecà Eugeni Alemany com a presentadors i la interpretació musical en directe d'un combo de músics de Sedajazz amb un repertori especial per a la vesprada. La directiva del COM, que organitza i convoca els Premis Ovidi Montllor del 2006 ençà, atorgarà llurs guardons honorífics al grup riberenc Gramoxone Ska Band i al festival de música en valencià Feslloc.

Els Gramoxone (també coneguts com a Skaband Malajunça) sorgiren a Cullera a principis de la dècada del 1990 i foren pioners en la fusió d'ska europeu, rock urbà i música popular, amb cançons icòniques com Canal Bou, La targeta del paro, Nascut per a estar begut o Que no torne Déu, en les quals la secció de vent era fonamental i alhora representativa de la tradició musical cullerota; quant al Feslloc (també conegut com a Feslloch), «el festival de la música en valencià» que se celebra tots els estius des del 2007 a Benlloc (Plana Alta) organitzat per l'ajuntament, l'associació Pitxurrull i Escola Valenciana, s'ha consolidat com la cita estival preferida pel públic juvenil valencià, amb una mitjana de deu mil assistents els últims anys.

Pel que toca als guardons estilístics, enguany els jurats musical i visual han recopilat més de dos-centes candidatures en total, el major nombre de participants en tota la història dels Ovidi. El jurat professional que tria els premis al disseny i el videoclip, constituït pel dissenyadors Cristina Alonso i Cèsar Amiguet i el realitzador Iñaki Antuñano, ha rebut vint-i-huit vídeos i vint-i-tres àlbums per a avaluar; el jurat estrictament musical, encapçalat per l'estudiós massalfassí de la música en valencià Josep Vicent Frechina, ha comptat enguany amb l'aportació dels melòmans especialitzats Vicent Xavier Contrí, Amàlia Garrigós, Carla González i Quim Vilarnau, que han escoltat els cent dotze àlbums i els cinquanta senzills digitals publicats entre l'edició anterior i el 30 de setembre proppassat.

A mode d'estadístiques, els artistes amb més nominacions enguany són els grups revelació Nomembers (amb quatre candidatures) i Mans de Destral & Els Oratges Canviants (amb tres), seguits per altres noms ja guardonats en altres edicions com són Gener i Feliu Ventura (també amb tres nominacions cada un), però els premiats no se sabran fins el moment del lliurament. Enguany les categories queden conformades de la manera següent:

Millor cançó

"Alliberar-nos", Xavi Sarrià i El Cor de la Fera

"Cante el cos elèctric", Gener

"Convocatòria", Feliu Ventura

"En el cor de Babiló", Òscar Briz

Millor disc d'artista revelació

Arsènic, Preparem la invasió (autoedició, 2019)

Mans de Destral & Els Oratges Canviants (autoedició, 2018)

Nomembers, Nomembers (Hidden Track, 2019)

L'Últim Europeu, Naus espacials i altres objectes per identificar (Rock CD Records, 2019)

Millor disc de cançó

DD.AA., Pintura musicada d'Antoni Miró (autoedició, 2018)

Feliu Ventura, Convocatòria (Propaganda Pel Fet!, 2019)

Mans de Destral & Els Oratges Canviants (autoedició, 2018)

Òscar Briz, El soroll del nostre pas (Ventilador Music, 2019)

Millor disc de folk

Aljub, De les restes dels naufragis (La Casa Calba, 2019)

Miquel Gil, Geometries (Temps Record, 2019)

Sis Veus, Els dies i les dones (autoedició, 2018)

Xavier de Bétera, Empremtes (Temps Record, 2019)

Millor disc de hip hop i electrònica

Pupil·les, Rimmel (autoedició, 2019)

Suret, El teatre. La terra en mans de l'evolució del primate (autoedició, 2019)

Tesa, Rural (Halley Supernova, 2019)

Zoo, EP2k18 (Propaganda Pel Fet!, 2018)

Millor disc de mestissatge

Arsènic, Preparem la invasió (autoedició, 2019)

El Diluvi, Junteu-vos (Halley Records, 2019)

Reacció, Paraules de vidre (autoedició, 2019)

Tito Pontet, Bon port (autoedició, 2019)

Millor disc de pop

Gener, Cante el cos elèctric (Riu Sec, 2018)

L'Emperador, La gran aventura (Primavera d'Hivern, 2019)

Tardor, El mal pas (Primavera d'Hivern, 2019)

Nomembers, Nomembers (Hidden Track, 2019)

Millor producció i arranjaments

Feliu Ventura, Convocatòria (Propaganda Pel Fet!, 2019)

Gener, Cante el cos elèctric (Riu Sec, 2018)

L'Emperador, La gran aventura (Primavera d'Hivern, 2019)

Miquel Gil, Geometries (Temps Record, 2019)

Millor disc de rock

Abisme, Quasi una victòria (La Cúpula Music, 2019)

Apologia, Apologia (autoedició, 2019)

Mai Mai, Bonaventura (autoedició, 2019)

Ofèlia, Abisme infinit (Maldito Records, 2019)

Millor disseny

Jose Alonso i Mònica Llop, per Junteu-vos d'El Diluvi

Letsornot, per Herba Negra d'Herba Negra

Lola Bonet (il·lustració) i Snoop (disseny), per Nomembers de Nomembers

Sud+Sud (disseny) i Àfrica Pitarch (il·lustració), per El mal pas de Tardor

Millor lletra

"Apitxa", Herba Negra

"L'estenedor", Verdcel

"Metternich 155", Josep Lluís Notari

"Ombres en la pluja", Mans de destral & els Oratges Canviants

Millor videoclip

Laura PB (animació), per "Som riu" de Nomembers

Nanuk Studio (prod. Alain Duplaa), per "L'eco i les flors" de L'Emperador

Terral Studio, per "Alliberar-nos" de Xavi Sarrià i el Cor de la Fera

Tresdeu Media (dir. Pau Berga), per "Come on" de Prozak Soup