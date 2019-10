La familia Blasco-Císcar cargó al IVAM viajes de lujo a Roma y Shanghai

Viajes a Shanghái, Roma o Madrid, a todo lujo, para que el clan Blasco-Císcar se hospedara en los mejores hoteles y fuesen tratados como clientes «súper VIP».

La Policía ha entregado un nuevo informe al juzgado que investiga las irregularidades en la gestión económica del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en el que apunta que la empresa que transportaba las obras de arte y gestionaba los viajes cargó a las cuentas del museo noches de hotel de Consuelo Císcar y su familia.

Los agentes han puesto a disposición del juzgado la documentación que un confidente les entregó y que está relacionada con las empresas que trabajaban para la pinacoteca con Císcar como directora: Sakvitur y Logística del Arte.

Entre la documentación intervenida se han encontrado correos electrónicos y documentos que a juicio policial son de interés para la investigación, pues «sugieren que Consuelo Císcar utilizó a las empresas (...) para viajar acompañada por su marido y otros familiares, todo ello a cargo del IVAM».

Uno de los viajes analizados tuvo como destino Shanghai. Al parecer, Consuelo Ciscar viajó a esta ciudad entre el 18 y 21 de marzo de 2009 junto a su actual marido Rafael Blasco, exconseller condenado por malversar las ayudas públicas a la cooperación.

Pero el nombre de Blasco no podía aparecer porque se trataba de un viaje de placer. La Policía ha encontrado una carta manuscrita donde una agente de viajes de la empresa Sakvitur imparte órdenes a otro trabajador sobre la reserva en el Hotel Mandarín MIA.

En concreto, la trabajadora especifica que tiene que contactar con el hotel y cambiar los datos de reserva a nombre de Ciscar. La carta recoge textualmente el siguiente mensaje: «El nombre del conseller no debe figurar en la factura de extras que figura en la factura, después le envías un fax a la atención de ella: OK. Consuelo todo modificado, el nombre de tu marido ya no aparece».

En otra ocasión, en octubre de 2008, el IVAM también se hizo cargo del gasto en hoteles de un viaje a Madrid para las hijas de consuelo Císcar. La Policía ha encontrado una «reserva para Cinthia Salom -una de las hijas de la exdirectora del IVAM- y acompañante en hotel NH Nacional, Paseo del Prado».

Asimismo, en otro documento, con el mismo número de reserva que el anterior, se ha detectado otra «reserva en el NH de Madrid» que habrían disfrutado «Julio, Sergio, Déborah, Cinthia y marido puesto de forma manuscrita, a nombre todo del IVAM». Los agentes han encontrado en el expediente de la factura un apartado con notas en la que se lee la siguiente anotación: «Vamos a ocultarle al IVAM que duerme con el marido».

Pero hay más. Entre la documentación que la Policía ha puesto en conocimiento del juzgado ha aparecido un tercer viaje a Madrid que también habría sido costeado por el IVAM.

En este sentido, ha aparecido otro mensaje dirigido al hotel donde iban a hospedarse Consuelo Ciscar y su familia para indicarles que eran «los clientes más selectos que tenemos (...) Consuelo Ciscar, directora del IVAM, su marido es Rafael Blasco, conseller de Inmigración,... Son súper VIP, todo a nombre de Consuelo Císcar».

Asimismo, en la reserva figuran literalmente las siguientes personas y una aclaración de quién es dicha persona y qué tipo de relación tiene con Consuelo Ciscar. Estas personas fueron «Raquel Gutiérrez (mano derecha de Consuelo), Déborah Salom (hija mayor), María Consuelo Salom (hija mayor), y Rafael Blasco (hijo pequeño); exponiendo que todos van a Madrid porque a Consuelo le dan un premio».



Las relaciones del clan

Déborah es la mujer del exgerente del Hospital General de València Sergio Blasco, quien a su vez es sobrino del exconseller Rafael Blasco, actual pareja de Consuelo Císcar. Sergio es hijo de Francisco Blasco, exalcalde de Alzira y expresidente de la Diputación.

De la relación entre Rafael y Consuelo solo nació Rafael Blasco Císcar, pues Déborah es hija de un matrimonio anterior de Císcar. Císcar fue durante un tiempo, además, suegra de Juan Carlos Lledó, exdirector financiero investigado en el caso IVAM y condenado por almacenar pornografía infantil. Todos habrían disfrutado de estos viajes, incluido otro a Roma en 2008, con el dinero del IVAM.