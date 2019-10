El Deleste apuesta por una fusión de "indie" y música sinfónica

El festival Deleste celebra este fin de semana un aperitivo de lo que se vivirá el próximo 9 de noviembre en el Jardín del Turia con la celebración del Sona el Deleste-Deleste Kids.

En esta cita tendrá lugar la actuación de Mishima, con la que celebra sus 20 años, junto con la actuación otros grupos locales, como Senior i El Cor Brutal, 121dB, L'últim Europeu y Filipinxs y el dúo Yawners.

Una mezcla de música indie y sinfónica es la nueva apuesta de la octava edición del Deleste Festival, que se celebrará el próximo 9 de noviembre en el jardín del Palau de la Música de València. El grupo Second junto con la Orquesta de València coronan el cartel del festival, en el que también actuarán Manel, Pony Bravo, The New Raemon & Paula Bonet, Ferran Palau, Mueveloreina, Nogen y Alavedra.

El Centre del Carme Cultura Contemporània acoge este sábado 19 un avance del Deleste, el Sona el Deleste-Deleste Kids, ofreciendo un espacio común donde disfrutar de la música de manera gratuita con toda la familia. «El Centre del Carme se fusiona con el Deleste activando la vida cultural de la ciudad y accionando espacios para el encuentro y el disfrute de la música, al tiempo que se respalda a las bandas valencianas», afirman desde la organización.

El festival cambia su localización para esta edición, pero mantendrá sus señas de identidad habituales, poniendo especial atención al cuidado del sonido y al no solapamiento entre los conciertos, todo ello con un aforo limitado de 3.000 personas, señalan las mismas fuentes. Más de la mitad de las entradas están ya vendidas, y todavía se pueden adquirir online.