Teatro actual, danza contemporánea, cine y música para la nueva vida de La Mutant

Tras el parón electoral que dejó a La Mutant vacía de contenido y sin coordinador artístico, el centro cultural anunció ayer, por fin, su programación para los meses de octubre a diciembre. Además, la ocasión sirvió también para presentar a su nueva coordinadora artística, Marta Banyuls, que llega al cargo tras un concurso público.

La concejala de Acció Cultural, Maite Ibáñez, y Banyuls fueron las encargadas de presentar las actividades que conforman la programación más inmediata del teatro de Las Naves, acompañadas de Ausias Pérez, responsable del cartel del programa.

Así, desde este mismo mes de octubre y hasta el próximo diciembre, La Mutant subirá a su escenario nuevas dramaturgias, danza contemporánea, música y cine. En total, La Mutant ha programado más de una veintena de actividades que pasarán antes de final de año por el espacio municipal «polivalente» -como lo calificó Ibáñez-, consagrado a la vertiente más innovadora de las artes vivas.

Ibáñez, que destacó el carácter «participativo» de la sala y su capacidad de acoger experimentación y nuevos lenguajes, explicó que Banyuls ha llegado al puesto mediante su proyecto «La Mutant poliédrica. Las diferentes caras de la creación». En este sentido, la nueva coordinadora artística de este espacio explicó que para ella «la creación no es solo lo que pasa en el escenario, hay que tener en cuenta al público, ver a dónde queremos llegar y a quién podemos traer». En esta línea, dijo que quiere evaluar qué estamos haciendo, qué funciona y qué no para implementar» nuevas estrategias.

Banyuls destacó también que otro de sus objetivos es insistir en la formación de creadores, a través de encuentros o coloquios, así como convertir a La Mutant en «referente cultural, no solo del barrio, sino también de todo el Estado español y más allá». Su intención es aglutinar bajo un mismo techo «danza, circo, audiovisuales, performance, nuevas dramaturgias,... todo lo que tenga que ver con la innovación», avanzó.

Pese a que no ha podido incorporar aún su sello en esta programación, Banyuls dijo sentirse «cómoda» con las actividades propuestas por el equipo de Acció Cultural para los próximos meses.

La nueva coordinadora artística de La Mutant señaló también que «aspiro a trabajar con tranquilidad, a medio y largo plazo, dejo poco espacio a la improvisación».

También se refirió Banyuls a la comisión de programación que le asesorará: «No la considero una fiscalización, sino una colaboración para no caer en personalismos, que tantas veces ha pasado en las artes escénicas. Lo veo fantástico».

No pudo, sin embargo, concretar cómo serán las próximas programaciones de La Mutant, las que ya sí dependerán de ellas. Sí dijo que «habrá sorpresas, creación local, pero no renunciaremos a lo internacional, aunque aún no tenemos nada cerrado», concluyó.

La temporada de la renovada Mutant comienza con un plato fuerte: «El tratamiento», de Teatro Kamikaze, Premio Nacional de Teatro en 2017. Escrita y dirigida por Pablo Remón, «El tratamiento» es una comedia sobre el mundo del cine, a la vez que una reflexión sobre el paso del tiempo y la voluntad de conjurarlo mediante la ficción. En total, cinco actores -Ana Alonso, Francesco Carril, Aura Garrido, Francisco Reyes y Emilio Tomé- interpretan a una veintena de personajes, pasando por multitud de espacios y tiempos. «El tratamiento» cuenta con una narración eminentemente teatral, pero de aspiración novelesca y cinematográfica.

Mientras, a lo largo de los próximos meses, La Mutant será el escenario de festivales que ya han estado en sus estancias como Truenorayo Fest. También pasarán por ahí el Festival Circuito Bucles o galas como los XIV Premios Ovidi, los Premios Innova, Docs València, los Premios AJEV de jóvenes empresarios, los Premis Tresdeu de creatividad valenciana o los Premios de Cooperación de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Además, sobre el escenario de Las Naves habrá tiempo también para clases magistrales como la del cineasta mexicano Carlos Arriaga o Thomas Richards, que también presentará sus obras «Sin fronteras» y «Gravedad», así como el bailaor José Manuel Álvarez, que también llega con la pieza «Bailes colaterales». La música también estará presente con Mireia Vives y Borja Penalba y Sokolov y Peepshow.

Las tablas de La Mutant recibirán asimismo la comedia «Control Freak», el espacio radiofónico «Carne cruda», el espectáculo de danza «Esto no es una prueba de sonido o las obras «Los bancos regalan sandwicheras y chorizos» y «La capilla de los niños».