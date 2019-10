Las cenizas de Camilo Sesto no tienen destino

Ha pasado un mes y medio desde que Camilo Sesto falleciera en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Su herencia, valorada en 8 millones de euros, ha encontrado un heredero, «Camilín». En cambio, sus cenizas todavía no han encontrado un lugar de descanso.

En un principio, el cantante dejó por escrito en su testamento que tras ser incinerado quería que sus cenizas estuvieran en Alcoi, su tierra natal, y que se esparcieran o bien por uno de los ríos de la localidad o bien se guardaran en el mausoleo familiar, para descansar junto a sus padres. Sin embargo, su último deseo no podrá realizarse. Por un lado, la legislación española no permite esparcir las cenizas en ríos o en cualquier otro lugar público, y por otro, el mausoleo ya no pertenece a la familia Blanes. El hermano del cantante, Pepe Blanes, lo vendió en 2017, y Sesto olvidó actualizar este hecho en su testamento. El Ayuntamiento de Alcoi ha propuesto a «Camilín» depositar las cenizas de su padre en otro mausoleo del cementerio alcoyano. En este caso, los gastos correrían a cuenta del consistorio.



Museo y homenaje en Alcoi

El próximo 24 de octubre, en el salón de plenos del consistorio alcoyano se instalará la capilla ardiente con las cenizas del cantante para que familiares, amigos y seguidores puedan despedirle. Tras este acto, el Ayuntamiento de Alcoi también prepara con el consentimiento de Blanes la apertura de un museo en honor al cantante. Para ello, se donarán algunas de las pertenencias del artista como sus discos de oro, su vestuario más conocido, algunos cuadros „la pintura era una de sus aficiones„ o los manuscritos de las letras de algunas de sus canciones. Uno de los objetos más curiosos es el botafumeiro utilizado en el espectáculo «Jesucristo Superstar», que el artista interpretó y produjo en los años 70. El del 24 de octubre será un homenaje a título póstumo, como lo es el Premio Ondas nacional de música 2019 que reconoce la trayectoria de Camilo Sesto y que se otorgará el próximo 14 de noviembre en la 66ª edición.

Sobre la posible ubicación del museo, el alcalde de Alcoi, Toni Francés, indicó ayer que se debe analizar primero las «necesidades de espacio» que se requerirán antes de inclinarse por la construcción de un nuevo edificio o habilitar algún espacio ya existente.

En cualquier caso, confía poder tener realizado el inventario de los elementos a exponer antes de finales de año y, a lo largo de 2020, contar con el proyecto museístico definido con todas sus necesidades para poder impulsarlo en 2021.

En una comparecencia de prensa, el primer edil señaló que ya se habló con el compositor y cantante sobre la creación de ese museo cuando todavía vivía. «Estará dedicado a la figura de Camilo Sesto, a toda su trayectoria personal y artística y continuará con el objetivo de su legado: que su figura y su dimensión artística siga siendo una pieza extraordinaria para difundir la ciudad de Alcoi en todo el mundo», defendió el alcalde, que auguró que el museo será un lugar «de encuentro» de los «millones de seguidores» del cantante.