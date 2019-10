Sobriedad, emotividad y pop con Sara Mesa en el Palau

La escritora Sara Mesa, acompañada por la periodista y divulgadora literaria Irene Rodrigo, protagonizará este sábado la tercera sesión del ciclo "Literatura y Música (Pop) al Palau", en la Sala Martín y Soler del Palau de la Música, coordinado y moderado por el periodista y escritor Rafa Cervera, el ciclo plantea una serie de mesas redondas sobre cómo la música pop se ha convertido en una influencia para la actividad de escritores en la actualidad.

La tercera sesión del ciclo "Literatura i música pop al Palau" tiene como protagonista a la escritora madrileña Sara Mesa, una de las voces narrativas más destacadas de la última década. Su primera obra publicada fue el poemario "Este jilguero agenda" (2007), y posteriormente se decantó hacia la narrativa, primero como autora de relatos, como "La sobriedad del galápago" (2008) y "No es fácil ser verde" (2009). Pero es su faceta como novelista la que le confiere una notoriedad que ha ido en aumento desde que en 2011 ganara el Premio Málaga con "Un incendio invisible". Fue finalista del Premio Herralde de Novela por "Cuatro por cuatro" (2012) y con "Cicatriz" (2015) obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa. "Cara de pan", su última novela hasta la fecha, ha estado en las listas de los mejores libros del año.

"Sara Mesa ha colocado entre las autoras más destacadas de la literatura española -ha destacado el coordinador del ciclo Rafa Cervera-, estatus que le han otorgado sus tres últimas novelas: Cicatriz (2015) y Cara de pan" (2018) y el libro de relatos Mala letra (2016)". Para Cervera, su prosa, sobria y enérgica "es definitiva a la hora de establecer contacto con el lector y atraerlo a esos mundo de ficción". "Mesa no se vale de artificios y hace de su escritura un mensaje conciso, orgánico, que extrae emotividad de su aparente sencillez -subrayó-. Sus temas también son destacables. Los personajes que pueblan estas tres últimas obras se mueven en territorios difíciles de establecer, en los que el bien y el mal no son fácilmente catalogables y donde las cuestiones éticas recaen también sobre el lector que ha de decidir si juzga o no a los protagonistas de sus historias. Una relación que nace a partir de un foro de internet, la amistad entre una preadolescente y un hombre maduro socialmente marginado, colocan a Mesa en un territorio inquietante, alejado de lo fácil".

El libro más reciente de la autora es "Silencio administrativ"o (2019), un ensayo sobre el sinhogarismo y las trabas que la sociedad pone a todos aquellos que la padecen para intentar abandonar esa situación. Es un ensayo escrito como un relato, pero que refleja una inexorable y cruel realidad.

Acompañando a la escritora estará la periodista y divulgadora literaria Irene Rodrigo, codirectora y presentadora del programa de À Punt "Una habitació propia", y creadora del canal online "Léeme".

La próxima cita del ciclo será el 16 de noviembre y la protagonizarán el poeta, novelista y ensayista Agustín Fernández Mallo, que abraza la música pop dentro de su concepto de post poesía y usa diversas referencias musicales en su ficción. El autor participará junto a la filóloga, poeta y música Carolina Otero.

La concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorado la respuesta del público a este ciclo, que "permite descubrir a través de un formato de calidad y muy interactivo la relación, las posibilidades y la mutua inspiración que se establece entre la música y la literatura de nuestros días".