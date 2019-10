La Mostra: una oportunidad al cine

Da la sensación de que a veces hay que recordar que existe un mundo más allá de las plataformas digitales que ofrecen cine (y muchas series) en televisión. Un mundo que se desarrolla entre una gran pantalla y un patio de butacas, donde el espectador no suele ir en pijama y en el que no hay mandos a distancia ni mesitas en las que apoyar los pies. Un mundo en el que, gracias a festivales como la Mostra de València-Cinema del Mediterrani que dará comienzo el próximo 24 de octubre, se pueden ver películas más o menos modestas, más o menos sencillas, con historias más o menos cercanas y en las que no se suele hablar en inglés.

«En un momento en el que la realidad audiovisual está experimentando un cambio brutal de formatos, pantallas y acceso, aunado a la consolidación de las plataformas digitales, la Mostra busca traer películas que no se pueden encontrar de otra manera», defendió ayer Eduardo Guillot, director de programación, en la presentación ante los medios del festival cinematográfico, que celebra su 34 edición.



Filmografías de honor

«Apostamos por que el cine se pueda ver en las salas de cine», proclamó Guillot. Y la apuesta es tan complicada -«hemos sudado sangre para hacernos con los derechos de proyección de cintas y copias», reconoció Guillot-, como sugerente ya que, por ejemplo, permite revisar la filmografía entera de las dos «Palmeras de Honor» de la Mostra de este año, la directora italiana Liliana Cavani (de quien se proyectará, además de la célebre y en su tiempo polémica Portero de noche, su debut Francesco d'Assisi, de la que solo existe una copia), y el turco Ferzan Ozpetek, director de Hamam, el baño turco y Rosso Istanbul y tres veces ganador del Globo de Oro. Ambos visitarán el festival y ofrecerán una masterclass.



La ventana valenciana

Otra oportunidad que ofrece la Mostra es la de reivindicar la producción valenciana, que en esta edición cuenta con una película en la Sección Oficial - Zero, dirigida por Iñaki Sánchez Arrieta-; tres en la Sección Informativa - Matar al rey de Vicent Monsonis, Una dona amb unes ales tremendes de Pedro Rosado y La inocencia de Lucía Alemany, que viene de competir en San Sebastián-; y sesiones especiales de De rodillas corazón, Danzantes, Jalas y Cuerdas, una cinta de terror que dirigida por José Luis Montesinos que ha competido en Sitges y que ha sido rodada íntegramente en València.

También se rendirá homenaje al director, productor y guionista valenciano Toni Canet, fallecido en noviembre de 2018, que incluirá la proyección de su película póstuma, Calç blanca, negro carbón, en la gala inaugural del festival (que tendrá lugar en el Teatro Principal) y un ciclo con su trabajo como director, así como la publicación de un libro del periodista Carlos Aimeur sobre su obra.

La gala de clausura, que tendrá lugar el 3 de noviembre en el Principal, también tendrá un toque valenciano, aunque sea a través de la película mexicana Poetas en el cielo, un film que compara el arte de la pirotecnia en todo el mundo y se detiene en la ciudad de València.



Italia, Francia y Egipto

La concejala de Cultura Glòria Tello habló ayer de la «mediterraneidad» de la Mostra, esa razón de sus inicios que se ha recuperado en esta segunda etapa y que, según Guillot, aún sigue siendo apreciada en otros países pese al parón del certamen entre 2012 y 2018. Esta «mediterraneidad» no solo queda patente en los 12 títulos de la sección especial (uno más que el pasado año) y en los 15 de la informativa (cinco más), sino que se persigue en cada ciclo que conforma la programación del festival.

Es el caso de «La revolución de la mujer en el cine egipcio», en el que se incluyen títulos de las directoras Kamla Abu Zekry, Sandra Nashaat, Ayten Amin, Mariam Abou Ouf, Hala Khalil, Hala Lotfy, Nadine Khan y Amal Ramsis.

Guy Debord (1931- 1994), autor de La Sociedad del Espectáculo, será el protagonista de un ciclo de películas y un seminario que incluye la proyección, por primera vez en España, de copias restauradas y supervisadas por Olivier Assayas de los tres cortos y tres largometrajes dirigidos por el principal fundador de la Internacional Situacionista entre 1952 y 1978.

Además, la Mostra rendirá homenaje a la edad dorada de la comedia italiana, con una retrospectiva de 20 películas de cineastas como Dino Risi, Monicelli, Fellini, Luigi Zampa o Pietro Germi, y protagonizadas por Vittorio Gassman, Sofía Loren, Alberto Sordi, Mastroianni, Totó o Claudia Cardinale. Películas que supieron retratar la realidad del país ofreciendo una mirada tierna y crítica, de la sociedad y sus costumbres.