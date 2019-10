El Micalet estrena "El Moviment"

Arriba al Teatre Micalet "El Moviment", de Manuel Molins, una metàfora sobre la manipulació del poder, amb la direcció de Joan Peris, que segons ell "davant de la situació del ressorgiment de l'extrema dreta, és molt important que la societat reflexione sobre el que està passant ara mateix" i qualifica l'obra com a teatre reflexiu més que polític.

Aquesta vegada, Joan Peris ha apostat per un repartiment jove, format pels intèrprets Paula Albert, Helena De Luis Sapiña, Mateo Medina, Sergio Novella, Edu Rodriguez i Cristina Sanmartín, que donen vida als alumnes d'institut, contant també amb el reconegut actor per la seua trajectòria teatral, Ximo Solano, que interpreta el personatge del professor.

"El Moviment" és una metàfora sobre la manipulació del poder, un efecte espill sobre les conseqüències de l'autoritarisme. Al muntatge, coneixerem la història d'un professor de secundària que, a partir d'una experiència personal, posa en marxa un pla per mostrar als alumnes com és de fàcil manipular-los.

"El que fem és plantejar des del punt de vista de la joventut com tot açò repercuteix en ells. Un professor intenta manipular als xavals perquè d'alguna manera reaccionen, però el problema és: De quina manera reaccionaran? Poden reaccionar?" matisat l'autor, Manuel Molins.