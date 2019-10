El Festival del Jimmy Glass trae a Dave Douglas y James Brandon Lewis

Jimmy Glass inicia hoy la novena edición de su Festival Internacional de Jazz Contemporáneo con la actuación del quinteto Rogue Parade, procedente de Chicago y liderado por el gran saxofonista Greg Ward, que presenta su último disco Stomping off from Greenwood. Hasta el 25 de noviembre el festival ofrecerá ocho conciertos en la Sección Oficial y 13 en su Off Festival. Como en años anteriores, se darán cita músicos de diversas tendencias, procedentes de Estados Unidos, Europa y diversos puntos de España, incluida la Comunitat Valenciana, para ofrecer sus trabajos más recientes.

Así, el domingo 27 de octubre actuará el estelar dúo Dave Douglas & Uri Caine, dos grandes del jazz como cabeza de cartel, que presentan su disco Present Joys, un extraordinario ejercicio de encaje del jazz con la tradición de los cánticos religiosos de los colonizadores norteamericanos, que ha emocionado en todos los grandes escenarios del mundo.

A este concierto le sigue el martes 29 de octubre una original formación, creada para este festival, que cuenta con el guitarrista de culto Ben Monder y el trío Spanish Truffle, formado por el saxofonista Javier Vercher, el contrabajista Pablo Martín Caminero y el percusionista flamenco Bandolero, para abordar los límites de la expresividad jazzística.

El martes 5 de noviembre llegará uno de los platos fuertes del festival, el gran saxofonista James Brandon Lewis y su quinteto, formado por la trompetista Jaimie Branch, la guitarrista Ava Mendoza, el bajista Luke Stewart y el baterista Warren Crudup III, para presentar su An Unruly Manifesto, un imponente homenaje a dos grandes de jazz: Charlie Haden y Ornette Coleman.

El trío del pianista israelí Yonathan Avishai, artista ECM, fundador con Omer Avital y Avishai Cohen del famoso Third World Love Quartet, presenta su último disco, Joys & Solitudes (ECM, 2019), el martes 12 de noviembre.

La cantante lituana Viktorija Pilatovic presenta el lunes 18 de noviembre su nuevo disco, The Only Light, acompañada de su cuarteto habitual y con un invitado de excepción: el gran saxofonista Greg Osby, estrella de jazz con quince discos para Blue Note como líder, que visita España expresamente para este concierto.

El protagonista del séptimo concierto de la sección oficial es el maestro del saxo tenor George Garzone, que acude al Jimmy Glass con su Crescent Quartet el miércoles 20 de noviembre.

Y como cierre del festival, el lunes 25 de noviembre, el admirado contrabajista Petros Klampamis presentará con su trío, formado por el pianista Kristjan Randalu y el percusionista Bodek Janke, su último disco, Irrationalities (2019).