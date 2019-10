"Dialogo con el propio ser"

Bombas Gens ha sido tomado desde ayer por 13 instalaciones artísticas muy poco convencionales, como lo es su creadora, Sheela Gowda, una de las artistas indias más aclamadas dentro del mercado del arte. Ella ha elegido el centro de arte de la Fundació Per Amor a l'Art para su primera exposición individual en España. «Remains» muestra desde anoche dos décadas del trabajo de esta artista, famosa por utilizar materiales como el estiércol de vaca -con una gran simbología ritual en la India- o el pelo humano -con un marcado valor económico en su país- y por crear grandes instalaciones que apelan a la cotidianidad y al contexto social. «La muestra dialoga con el propio ser. La particularidad de estas instalaciones es que cambian según el espacio con el que dialogan. Cada uno, incluido Bombas Gens, tiene una resonancia diferente. En cada exposición conozco una dimensión diferente de cada pieza», explicó Gowda durante la rueda de prensa previa a la inauguración. Estuvo acompañada de las comisarias de la muestra, Nuria Enguita y Lucia Aspesi; Vicente Todolí, director de arte de la Fundació Per Amor a l'Art; y Susana Lloret, vicepresidenta de la entidad. «El trabajo de la artista responde a la filosofía de esta fundación de dar visibilidad a artistas que, a pesar de su innegable prestigio internacional, no son tan conocidos para el público español», aseguró Lloret.

La muestra ha sido organizada entre dos entidades, la Fundació Per Amor a l'Art y la Pirelli HangarBicocca de Milán, donde Gowda inauguró la primera versión de esta muestra. Ambas cuentan con pasados industriales. «València no sabe lo que tiene... Un centro como este no se ve en todos los sitios», señaló Gowda en relación a Bombas Gens.

A la inauguración acudieron autoridades del mundo de la cultura como el conseller de Cultura, Vincent Marzà; la secretaria autonómica del área Raquel Tamarit; o la concejal de Acción Cultural del ayuntamiento Maite Ibáñez.



«Dar un paso en el lenguaje»

Según la comisaria de la muestra, Nuria Enguita, esta propuesta «da un paso más allá en el lenguaje clásico de la abstracción, ligado al mundo de las ideas, acercándolo a una contemporaneidad más conectada a la experiencia».

Las piezas de Gowda ocupan las naves 3 y 4 de Bombas Gens. Son instalaciones que cuelgan del techo y de la pared, para luego expandirse en el suelo. Algunas sorprenden al visitante, como la sobrecogedora Margins, una abstracción antropomórfica hecha a base de madera. Otras, como Kagebangara hacen referencia a la actividad económica de la zona de Bangalore por sus materiales, bidones que en su día albergaron alquitrán. Algunas de las más impactantes, no por su impacto visual sino por su composición, son Mortar line, una línea curva compuesta por dos filas de ladrillos de estiércol de vaca, o In Pursuit Of, formada por 15 kilómetros de pelo humano.

La artista echó a un lado la pintura para experimentar con otros materiales. Según Gowda, sus obras «generaban respuestas de todo tipo», incluso risa. «Europa está más abierta a la abstracción y al uso de estos materiales. La educación visual está muy presente en los colegios, algo que falta en la India», aseguró la artista. Según Gowda, lo más difícil de su producción es mantener un equilibrio entre lo «poético» y lo «político» en sus piezas.

Gowda nació en el estado de Karnataka (India) en 1957, y vive y trabaja en Bangalore. Cursó estudios de postgrado en el Royal College of Art de Londres y ha expuesto en las Bienales de Venecia, São Paulo o Sharjah. En 2019, ha sido galardonada con el Premio Maria Lassnig.