«L'ús de dues llengües al País Valencià», escriu Ninyoles a la «Introducció» de Conflicte lingüístic valencià, «delata ben clarament un conflicte que només pot ésser enunciat i resolt acarant els problemes socials, econòmics i polítics implicats en la seua estructura (?). El conflicte emergeix de l'estructura mateixa de la societat i no pot ésser correctament definit si ignorem les contradiccions i antagonismes implícits en aquesta estructura». En l'entrevista a la revista Sembra diu: «He intentat aportar la meua visió com a sociòleg sobre allò que he observat, analitzat i meditat respecte de la interacció entre la llengua i l'estructura social del País Valencià. És veritat que també estic satisfet que algunes persones estudioses hagen pres en consideració els meus treballs i d'alguna manera continuen investigant».