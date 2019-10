Los escritores valencianos Josep Colomer y Josep Igual ganan los Premis Octubre

Los autores valencianos Josep Colomer y Josep Igual resultaron ayer ganadores en los Premis Octubre, en concreto, recibieron el premio de Narrativa y el premio de Ensayo, respectivamente, dos de los galardones más prestigiosos de este certamen que desde hace 48 años organiza la editorial Tres i Quatre. Los nombres de los agraciados fueron anunciados ayer por la mañana en el Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. Es la primera vez que los premios son desvelados por la mañana, ya que la organización ha decidido no organizar su tradicional gala de entrega en «solidaridad» con la sociedad catalana. «Esta manera de entregar los premios es un símbolo de duelo, pero pese a todo, de resistencia», destacó Eliseu Climent, fundador de la editorial.

Josep Colomer, un maestro de Benitatxell, recibió el Premi Andròmina por la novela Les espines del peix, «una obra singular y de una gran ambición literaria», según el jurado. La novela es la «radiografía» de un pueblo imaginario que destaca «especialmente por su riqueza lingüística». «Si se acabara el mundo mañana y quedara este libro podríamos hacer un nuevo diccionario», aseguró el jurado de narrativa.

«Las espinas del libro son las calles de este pueblo imaginario, Benià. La obra la he creado durante mucho tiempo, añadiendo historias. He intentado divertirme. La literatura puede ser una terapia», explicó Colomer, que recalcó: «No he publicado nunca, y tampoco pensaba publicar este libro», expresó todavía impactado por recibir la estatuilla de los Octubre, diseñada por Andreu Alfaro.

Por otra parte, el escritor y músico de Benicarló Josep Igual resultó ganador del Premi Joan Fuster de Ensayo con L'eternitat enamorada, un dietario que narra los sucesos ocurridos entre 2016 y 2017, en pleno «procés». «Es un ejemplo de la tradición ensayística catalana, con claras influencias de Joan Fuster y Josep Pla», explicó el jurado. Según el autor, la obra «reflexiona sobre un periodo marcado por el 'fuego'». «El resultado de todo ello lo tenemos ahora», aseguró Igual en relación a la sentencia del Tribunal Supremo. L'eternitat enamorada mezcla ensayo con narrativa y cuenta con influencias, según el autor, de otros escritores como Paul Valéry o Miguel Torga.



Poesía y teatro

Los Premios Octubre también reconocieron las obras de Joan Duran, ganador del premio de Poesía, y Carles Batlle, ganador del de Teatro.

Por un lado, el poeta de Sitges Joan Duran se llevó el Premi Vicent Andrés Estellés por Nua cendra, una obra que destaca por su «preciosismo formal y su intensidad controlada». «El lenguaje de Duran intenta acercarse a la carnalidad del ser humano sin olvidar la dimensión simbólica y lingüística. La obra es una lucha constante y un combate con los límites del lenguaje», explicó el jurado. «Planteo un tránsito que finaliza en un paisaje inacabado», añadió el autor.

Finalmente, el dramaturgo barcelonés Carles Batlle recibió el Premi Pere Capellà por Nòmades, un texto teatral que narra la vida de Josep Jordà un marine del ejército republicano que estuvo preso en un campo de concentración tunecino al finalizar la Guerra Civil. El protagonista de la pieza es en realidad el abuelo materno de Batlle nacido en la Font de la Figuera. «La obra destaca por su calidad literaria y por su estructura», explicó el jurado. Batlle, un dramaturgo consagrado del teatro contemporáneo, no pudo asistir al acto de entrega. «Ojalá podamos verla pronto sobre los escenarios», dijo el dramaturgo a través de un miembro de la organización.



Primero fue Tous

El fundador de la editorial Tres i Quatre recordó las ocasiones en las que la gala ha sido cancelada durante la historia. «La primera edición de los premios se canceló a causa del la rotura en la presa de Tous, que causó la muerte de nueve personas. También fue cancelada durante los años de la Transición. De la represión pasamos a la televisión, ya que hubo una época en la que a las galas de los Octubre venían hasta 1.600 personas», recordó Climent. Otra de las ocasiones en las que la gala no pudo realizarse, fue durante el mandato de Zaplana. «Teníamos todo preparado para celebrar la gala en Feria Valencia, pero unas horas antes nos tumbaron el acto. Acabamos celebrándolo en la Facultad de Derecho».