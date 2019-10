La delgada línea entre la fantasía y el drama

Zer Ø nació para ser una película fantástica, una ciencia ficción. Así la concibió el cineasta valenciano Ferran Brooks, autor de la idea y guionista original de este film que se estrenó ayer en la Mostra de València dentro de la Sección Oficial y como único título español en el concurso.

De hecho Zer Ø empieza así, como un relato fantástico: Dos jóvenes -interpretados por los actores valencianos Nuria Herrero, Juan Blanco-, despiertan en un desierto, no saben qué hacen ahí, no se conocen entre ellos y ni siquiera recuerdan sus propios nombres. Los jóvenes, intentan salir de ese desierto que parece inacabable, pero cuando se despiertan tras pasar la noche a la intemperie se dan cuenta de que han vuelto al lugar en el que habían despertado el día anterior.

Mientras, un hombre -interpretado por el también valenciano Pep Sellés-, acompañado por un perro, les observa desde la distancia. «Dicen que la mala fortuna no entiende de justicia ni de compasión. Tampoco de estadísticas, creencias o de casualidad. La mala fortuna solo entiende de sí misma y de la despreocupación del dolor que puede causar», clama una voz en off que suponemos que es la del hombre con el perro.

Hubo un momento en la historia de esta película en el que al argumento fantástico se le añadió una trama dramática que acabó decantando la conclusión de la película, una trama de la que es complicado hablar si no se quiere dejar al descubierto sus intenciones. Esta delgada linea entre la fantasía y el drama se traspasó cuando entró en el proyecto el también cineasta valenciano Iñaki Sánchez Arrieta, que con Zer Ø debuta como director de largometraje después de haber realizado ocho cortos y de haber trabajado como ayudante en películas de Belén Macías, Benito Zambrano, José Luis García Sánchez, Sigfrid Monleón, Vicente Villanueva o Miguel Ángel Vivas.

Según desveló Sánchez Arrieta ayer tras el estreno del film, además de dirigir su labor consistió en añadir una parte más social a Zer Ø «a través de la vida real» de los protagonistas. «Plantee dos líneas de relación de la misma pareja. En una se está conformando una relación que parece que va a ir a más y en la otra parece que la relación se va destruyendo. Y ambas líneas se encuentran en un punto que queda marcado en la película».

Por eso, el director defiende que la película fantástica que era Zer Ø originalmente sigue estando, «porque tiene esa vertiente, igual que tiene la vertiente del drama». «Cuando entro en el proyecto se me encarga la dirección y como yo no pertenezco al género fantástico, sugiero que necesito hacer una adaptación a esa historia, respetando su origen pero añadiendo cosas que son más de mi interés y relacionado a lo que he hecho hasta ahora», explicó Sánchez Arrieta.

Pese a su intervención, añadió ayer el cineasta, uno de sus objetivos era no perder el «espíritu» con el que Brooks concibió la historia «porque visualmente es muy potente y muy atractivo, pero tenía que hacerla mía. Uno no se puede meter en la dirección de algo en lo que no cree, y yo necesitaba hacer mía la historia para poder dirigirla».

De la potencia visual de Zer Ø a la que hace referencia su director tiene mucha culpa los paisajes elegidos para escenificar la línea fantástica de la película. Tres paisajes desérticos diferentes correspondientes a otras tantas localizaciones en Murcia, Teruel y Alicante. Este último en concreto corresponde al término de Xixona y el rodaje allí fue especialmente difícil, según desvelo ayer uno de los productores. «Desde el campamento hasta el lugar de la localización teníamos un paseo de 40 minutos, porque no podía llegar hasta allí ningún tipo de vehículo», señaló.



Un thriller en el Mas del Fondo

El segundo pase de Zer Ø tendrá lugar hoy a las 20.00 horas también en los cines Babel. También en los Babel, pero a las 24 horas, habrá noche golfa de Halloween con Cuerdas, el thriller que el director catalán José Luis Montesinos ha rodado en el Mas del Fondo, una construcción entre Massarrojos y Moncada con Paula del Río y el veterano Miguel Ángel Jenner, (reconocido sobre todo por sus trabajos en doblaje) como protagonistas.

Del Río interpreta a Elena, una joven que ha quedado tetrapléjica tras un accidente. Ella y su padre, Miguel (Jenner), se trasladan a una casa en mitad del campo en compañía de Atos, un perro que deberá ser, a priori, el mejor amigo de la joven y que tendrá que cuidarla.