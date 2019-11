La Dama está más cerca de Elx

«Para que la Dama de Elche pueda venir a la ciudad temporalmente tendría que conceptualizarse en el marco de una exposición de arte ibérico que estuviera a la altura del busto» esta fue la postura que manifestó ayer el ministro de Cultura, José Guirao, durante una visita a la ciudad en precampaña para conocer el Museo del Palmeral y también el de la Festa.

A preguntas de los periodistas tras la visita, el ministro insistió en que no cerrarán la puerta a este préstamo temporal, que no sería de más de cuatro meses, pero habría que anteponer las medidas de seguridad del busto y hallar la forma de que la pieza forme parte de una visión de la cultura ibérica y que no se quede aislada, «porque no es una reliquia religiosa» «y exponiéndola sola le damos un valor que no tiene que tener en arqueología», aseguró.

Guirao reseñó que la Dama de Elche es una de las obras más significativas del patrimonio español y que en caso de que el museo que la acoja presenta un proyecto, el Museo Arqueológico Nacional (MAN) podría ayudar a desarrollarlo y a ceder, incluso, otras piezas de los fondos nacionales sobre el arte ibérico para completar la exposición.

Aún y así, en varias ocasiones ha reiterado que «no hay que perder el componente de la conservación y que se vea en un contexto cultural, histórico, artístico para que el público sepa el contexto y que no sea algo que cae del suelo, por lo que la voluntad de cooperar está siempre que el proyecto científico esté a la altura y que no sea la pieza quien le de el nivel proyecto si no que se integre». Además, el ministro reconoció que no es «partidario de mover las grandes piezas», y resaltó que «por muchas medidas de seguridad el accidente es posible». Además, destacó que la Dama de Elche «está delicada». Durante la visita estuvieron miembros de la ejecutiva como el exalcalde, Alejandro Soler o el primer edil, Carlos González, que aseguró que están trabajando para conseguir que la Dama vuelva.

Sobre posibles ayudas al Misteri, el ministro José Guirao también señaló que podría prepararse una subvención nominativa pero como no se aprobaron los presupuestos tendrá que estudiarse en las próximas cuentas generales.

Este año se cumplió el 122 aniversario del descubrimiento de este busto íbero en el yacimiento de La Alcudia por un agricultor. La Dama d'Elx salió de su ciudad después de la venta a Francia para ser expuesta en el Museo del Louvre. En 1941 fue donada a la Dictadura de Franco por el gobierno francés de Vichy, siendo expuesta en el Museo del Prado hasta que en 1965 se trasladó al Museo Arqueológico, donde se encuentra actualmente junto a otras piezas y damas íberas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha demandado en más de una ocasión que el busto sea trasladado a Elx.