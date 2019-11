València rinde homenaje a David Bowie

El 26 de octubre arrancó con gran éxito el Bowie Tribute Spain con la primera de las tres paradas de este ciclo centrado en la figura de David Bowie: una charla conducida por el periodista musical Rafa Cervera donde se recorrieron los hitos del músico británico y su importancia en la cultura popular.

Las próximas dos citas que despiden este homenaje pionero en la ciudad de València impulsado por reconocidos músicos valencianos del grupo tributo Sound&Vision junto a varios profesionales –entre los que se encuentra Pedro Llobell uno de los mayores expertos de Bowie a nivel nacional- serán una exposición fotográfica y un concierto de despedida que quiere rendir homenaje a uno de los iconos más influyentes a nivel social, cultural y musical.



La exposición

El viernes 8 de noviembre en Biplaza (C/ Cuba 40) se inaugura una exposición fotográfica que podrá visitarse durante un mes con obras de quince artistas de València. La muestra que apoya la obra de nuevos creadores locales expondrá fotografías inspiradas en las canciones más emblemáticas de Bowie como Space Oddity, Changes, Life on Mars, Heroes, Starman o Ziggy Stardust y creaciones decorativas tematizadas en la figura de Bowie. El acceso para la inauguración y para visitar la muestra es gratuito hasta completar aforo.



El concierto

El cierre a este particular homenaje a David Bowie será el sábado 9 de noviembre en la sala 16 Toneladas (C/ Ricardo Micó 3) con el mayor concierto tributo que acoge la ciudad de València a cargo de Sound&Vision.

Diez músicos locales de amplia experiencia y prestigio se subirán al escenario para interpretar en directo las canciones de diferentes épocas del icono británico. Adolfo Barberá (Glamour, Ceremonia, Los Seres Vacíos), Honorio Barranco (Sade), José Luís Macías (Glamour, Comité Cisne, Última Emoción), John Alexander (Megaphone ou la Mort, Le garÇonrève), Mr X (guitarra, programador y sintetista desde 1984), Pepe Mallent (Bordes Libres, TheTweeters, Desperado's, La Movida Valenciana y grupos Tributo a Ultravox y David Bowie), Pete Sebastian (saxofonista en Berlín y NY y director de la banda DSV), Rafa García (Burbon B. Band, Cosmic Flowers, Babies in a Box y grupo tributo a Lou Reed R'LL Revival), Salva Ortiz (Presuntos Implicados, Seguridad Social, Terminal Sur, Armas Blancas, Ceremonia, La Morgue), Vicente Montesinos (Los Ojos del Amante, Clandestinos, Carnales, La Línea Onedin, Fábula, Flangers, Agencia Dos, Falsa Pasión, Radio Kaos, FlyAway y grupos tributo a Lou Reed, Ultravox, David Bowie). Las entradas están a la venta en Discos Amsterdam, Harmony Discos, Ca Koki, Estudios JR La Sala y online en Notikumi.



Esta iniciativa se ha puesto en manos de la agencia Player que, con el objetivo de darle potencia a la imagen del evento, ha creado una campaña de carácter contemporáneo donde apuesta por un estilo que refuerza la imagen de Bowie y de su música.