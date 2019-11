El "indie" sinfónico se baja al Túria

«Gracias por vuestra actitud», les dice el director Daniel Abad Casanova a los músicos de la Orquesta Sinfónica de València antes de emprenderla con «Teatro infinito». Frente a ellos, los cuatro jóvenes murcianos que bajo el nombre de Second publicaron hace un año esta canción en un disco llamado Anillos y raíces. De repente, la voz de Sean Frutos, el bajo Rickenbacker, la guitarra acústica y el cajón que hace las veces de batería de la banda murciana de rock se funden con las cuerdas, maderas y vientos de la que sin duda es una de las mejores formaciones sinfónicas de España.

Es solo una canción, pero da la impresión de que el experimento funciona. Se pudo escuchar ayer tras la rueda de prensa de presentación del festival Deleste, que tendrá lugar este sábado en el cauce del Túria. La rueda de prensa se celebró en el hall principal del Palau de la Música, donde la OV sigue ensayando pese a que las salas principales estén cerradas en espera de que se inicien las obras de reparación y remodelación tras el desprendimiento de parte del techo de una de las salas.

«Estos temas realmente no dan para tanto», aseguró la presidenta del Palau y concejala de Cultura, Glòria Tello, al ser preguntada por el cierre del edificio y sobre la preocupación mostrada por la plantilla sobre su futuro. «Entiendo la voluntad de querer saber más, pero no hay más».

Tello -acompañada por el director del Deleste, Quique Medina, el maestro Daniel Abad Casanova, y el cantante de Second, Sean Frutos-, recordó que estaba allí para hablar del Deleste, donde además de Second con la OV también actuarán Manel, quienes realizarán en València el primer concierto de presentación de su disco Per la bona gent. El festival también contará con las actuaciones de The New Raemon y la ilustradora Paula Bonet, Pony Bravo, Ferran Palau, Mueveloreina, Alavedra y Nogen.

La idea de que la orquesta titular del Palau participase en la octava edición del Deleste surgió a partir de una circunstancia personal desvelada ayer por el cantante de Second: «Nos hemos enterado que Daniel y Quique llevan a sus hijos a la misma guardería». «Es muy emocionante cuando creas una canción con tu guitarra solo en tu habitación y después ves la dimensión que coge cuando la cogen estos músicos increíbles», añadió Sean Frutos, que aseguró sentirse «muy motivado por el reto» de subirse al escenario con su banda y los 50 maestros de la OV.

«Para preparar los arreglos de este concierto he estudiado la música de Second como si fuera de Beethoven y Listz para salvaguardar su enfoque y personalidad», aseguró por su parte Abad Casanova que no dudó en calificar a la Sinfónica de València como «una de las mejores orquestas del mundo. «Estoy disfrutando muchísimo no solo con el concierto sino con todo el proceso creativo», indicó.

Tal como recordó por su parte Glòria Tello, aunque anteriormente la OV ha actuado acompañado a artistas como Sole Giménez, Juan Perro, Pep Gimeno Botifarra o Raimon, «es la primera vez que lo hace con una banda de rock independiente y se acerca así a nuevos públicos». «Second y la Orquesta de València se van a enfrentar a mundos que son muy distintos a lo que suelen hacer -añadió Medina-. Los dos han sido muy valientes».

El director del festival, por su parte, explicó que el reto del Deleste de 2019 es superar su récord de asistencia (los 1.600 del pasado año) hasta llegar a los alrededor de 2.000 asistentes (unos mil menos de la capacidad del recinto), además los que acudan al Deleste Electrònic en la terraza del Palau, cuyo acceso será gratuito. «Este año hay menos bandas que en otras ediciones pero hemos invertido más dinero que nunca porque el caché de los artistas es mayor -subrayó Medina». «Sin riesgo no hay arte», le añadió Frutos.