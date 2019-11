El Deleste más sinfónico y multidisciplinar toma el río

Ramón Rodríguez ( The New Raemon) junto a la ilustradora valenciana Paula Bonet.

La octava edición del Deleste se celebró ayer en el antiguo cauce del río Turia con las actuaciones de Manel, The New Raemon, Ferran Palau, Mueveloreina, Nogen o Alavedra. Los catalanes Manel ofrecieron el primer concierto de su gira en el Deleste, en el que presentaron Per la bona gent, su último disco.

Por la mañana irrumpió sobre el escenario The New Raemon con la compañía de la ilustradora valenciana Paula Bonet, que dibujó en directo ante la atenta mirada del público. Bonet interpretó temas de Ramón Rodríguez, con quien ha trabajado en más de una ocasión.

Más tarde, músicos de la Orquesta de València dirigidos por Daniel Abad Casanova -arreglista de varios temas del grupo- acompañaron a la banda Second.

La programación musical se extendió desde las 11.30 horas hasta la medianoche y reunió a unos 3.000 espectadores.Es la primera vez que el festival se celebra al aire libre, a causa de la rehabilitación del Palau de la Música.