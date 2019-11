VLC Pitch Forum entrega sus premios

El Campus Talent de VLC Pitch Forum llegó el domingo a su fin con la proyección este fin de semana en La Mutant de los films de Guillermo Arriaga 'Los tres entierros de Melquiades Estrada' y 'Lejos de la tierra quemada'. El viernes, en la misma sala La Mutant, se hizo entrega de premios a los jóvenes escritores audiovisuales que, desde el 4 de noviembre, se dieron cita en València.

El jurado formado por Àlvar López, ejecutivo de desarrollo de The Inmigrant; Anne-Laure Guyodo, miembro de la junta directiva de SÉQUENCES7, Asociación de guionistas emergentes, con base en París; Ana Camacho, productora de Valen Arts; Ana Arza Lascurain, PR & Communication Manager de Filmarket Hub; y Pau Martínez, realizador, director y guionista, otorgaron el premio al Mejor Proyecto de Serie de Ficción a Balea de Amaia Bengoetxea y Lierni Armentia, proyecto seleccionado por la Universidad Carlos III de Madrid, y Mejor Proyecto de Largometraje a Overlap de Edgar Bernad y Joaquín Gil, proyecto de la VIII Roda de Guions. Y como Mejor propuesta de ficción, Filmarket Hub entregó el premio al proyecto de Gabriel Patolvsky y Verónica Eibusszyc: Me casé con un androide.

Los jóvenes escritores que con sus proyectos fueron seleccionados en esta primera edición han asistido durante una semana al taller impartido en el Centre del Carme Cultura Contemporània por la prestigiosa productora Marian Sánchez Carniglia, la clase magistral que impartió el célebre guionista Guillermo Arriaga ('Amores perros', '21 gramos', 'Babel'), las innovadoras Secrets Writer's Room' (habitaciones de guionistas con showrunners nacionales) y, finalmente, los 'pitch' y conversaciones 'one to one' con productores y representantes de cadenas y plataformas televisivas.

Además de los premios anteriormente citados, Barreira A+D otorgó una mención especial al Talento Joven para autores menores de 35 años a Juego de damas de Celia González.

El Festival Ficticia, por su parte, entregó una Mención especial al proyecto Eterno otoño de Enissay Hayoum y Victoria Avinyó, quien también recibió el Premio Málaga Talent del Festival de Málaga.

El Festival de Málaga, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, entregó dos Premios Especiales: al proyecto Pobre diablo de Guillermo Polo y David Pascual, proyecto de One to One de EDAV y Fundación SGAE, y al proyecto Alicia no está de Alfonso Amador, proyecto de la VIII Roda de Guions.

VLC Pitch Forum está organizado por La República del Lápiz, Institut Valencià de Cultura, Fundación SGAE y EDAV, en colaboración con la Regidoria d'Acció Cultural del Ajuntament de València y La Mutant.