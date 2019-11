La guitarra de Band Of Horses llega a València

El estadounidense Tyler Ramsey, guitarra solista -y también coautor de canciones- del grupo de indie rock Band Of Horses durante diez años, actuará el próximo 17 de noviembre en la sala 16 Toneladas de València, acompañado de la cantautora vasca Maren como artista invitada.

En mayo de este mismo año, y coincidiendo también con el adiós del bajista Bill Reynolds. Ramsey anunció su marcha definitiva de Band of Horses, formación a la que acompañó en calidad de músico y compositor desde la publicación del aclamado "Cease to Begin" hasta el presente. El objetivo era centrarse en su carrera en solitario, más arrimada a las atmósferas del folk y el country-blues. Hasta la fecha, Tyler había publicado tres álbumes con su nombre: su LP homónimo de debut en 2005, "A Long Dream About Swimming Across The Sea" (2008) y "The Valley Wind" (2011). En 2019 salía a la luz "For the Morning" en el sello Concord Music / Fantasy Records. Un LP grabado en Louisville (Kentucky) que contiene temas exuberantes registrados con ayuda de viejos y nuevos amigos, entre espléndidas armonías vocales y contrapuntos de guitarra. Ramsey es cantante y un guitarrista -aunque también ejerce de multiinstrumentista: piano, percusión, teclado y bajo- muy bien establecido en la escena musical de su región natal, Carolina del Norte. Su sonido absorbe las enseñanzas de los nombres que le marcaron en sus años de aprendizaje, principalmente los bluesmen Mance Lipscomb y Mississippi John Hurt y maestros del fingerpicking como John Fahey y Leo Kottke. Aunque su música es también comparada con frecuencia con la de grandes del country-rock y el folk como Neil Young o Gram Parsons.

La joven cantautora Maren será la telonera del estadounidense Tyler Ramsey (ex Band Of Horses) en la gira que este, acompañado por su banda, dará por nuestros escenarios el mes de noviembre. El itinerario de la misma es el siguiente: el día 14 de noviembre, Barcelona (Sidecar), el 15, Madrid (Café La Palma, dentro del ciclo Momentos Alhambra), el 16, Zaragoza (La Lata de Bombillas) y el 17, Valencia (16 Toneladas).

Maren llega de Gallarta, Bizkaia. No llega a la mayoría de edad, pero transmite los valores que todos buscamos en las nuevas generaciones... Gusto por la poesía, los textos cuidados y llenos de aliento, pasión por la música y un play list en su móvil donde no faltan The Beatles, Queen, Vetusta Morla, Arctic Monkeys, Janis Joplin o Damien Rice. Tiene publicado un EP, "Alguien sin vergüenza", mezclando inglés y castellano. Sus conciertos son una cita en acústico con su voz y su guitarra, en un ejercicio de pop de cámara que sorprende por su madurez y profundidad.