La novela gráfica sobre el accidente del metro gana el Premio Nacional del Cómic

El trágico 3 de julio de 2006 acabó con la vida de 43 personas y otras 47 resultaron heridas en el metro de València. La periodista Laura Ballester -redactora del diario Levante-EMV- plasmó el drama de las víctimas en su libro Luchando contra el olvido, el largo camino de las víctimas del metro de Valencia (2015). Esta obra fue el punto de partida para la novela gráfica El día 3, que ayer fue reconocida con el Premio Nacional del Cómic, y que es obra de los valencianos Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou. El Ministerio de Cultura reconoce así a tres bandas esta novela gráfica, publicada por Astiberri, que ha sabido reflejar este «drama social» con una narrativa en la que se «equilibran la emoción, la excelencia gráfica y el uso de potentes metáforas visuales».

«Somos animales sociales y nos gusta comprometernos con nuestra vida y entorno; en este cómic hemos decidido contar la historia de otros siempre con respeto», dijo Giner tras conocer la noticia, desde el hospital donde han operado a su pareja, la también ganadora Cristina Durán. «La recuperación va a ser alegre», auguró. Tanto él como Durán eran conscientes de las posibilidades que tenían de hacerse con este galardón, ya que estaba en las quinielas de los críticos y expertos en cómic. Para la realización de la novela gráfica galardonada, cuya primera edición es de 2018, los autores se basaron en las investigaciones de Laura Ballester, reflejadas en su libro. En palabras de Giner, El día 3 «es un grandísimo medio» para transmitir este tipo de sucesos y dramas sociales. Además, «desde que apareció el término novela gráfica el tipo de lector ha cambiado, ha salido del gueto y empieza a leerlo gente que no leía cómic,», añadió Giner.

Por su parte, Ballester aseguró que «el premio es un reconocimiento a los trece años de lucha de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) que desde el primer momento colaboró con Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y conmigo para explicar su lucha de forma gráfica a través de un instrumento de difusión masiva como puede ser el cómic. Es un formato novedoso que permite, a través de las potentes metáforas visuales que ideó la ilustradora Cristina Durán, conocer los entresijos de una historia que se ha prolongado durante trece años y que seguirá en los próximos meses cuando se celebre el juicio a los directivos de Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV). Y que suponía todo un reto porque además de la lucha de la Avm3j, esta historia tiene muchos componentes técnicos ferroviarios y también judiciales que tanto Cristina como Miguel Ángel han sabido explicar de forma sencilla y que pudiera comprenderse por cualquier persona», dijo la periodista.

«Laura ha estado años escribiendo sobre el accidente del metro, y conoce el tema muy a fondo», explicó Durán a este diario poco antes de la publicación del cómic. «Lo que hemos intentado es entenderlo nosotros para poder trasladarlo de forma lo más didáctica posible. Nos interesaba contar la historia de las familias y contar bien técnicamente qué pasó, qué fallo y cómo ocurrieron las cosas», explicó. Los tres autores establecieron un método de trabajo: conforme Cristina y Miguel Ángel iban acabando las páginas se las pasaban a Laura, que sugería cambios o nuevos enfoques. Pero no fue la periodista el único filtro de los historietistas. «Lo bonito es que Rosa y Beatriz, de la Asociación de Víctimas, también han estado muy encima y han opinado. Han respetado mucho nuestro trabajo, la parte gráfica y de narración de cómic, pero han aportado cosas», explicó Durán. «Cuando vieron el primer capítulo nos dijeron 'verlo en imágenes ha sido duro'. Ahí vimos que lo que hacíamos estaba funcionando», añadió entonces Miguel Ángel.

Para los autores de El día 3 encerrar la historia del accidente del metro en València en una novela gráfica no fue fácil. Había que traducir en dibujos y un lenguaje sencillos la inmensa investigación de Ballester y había que reflejar las vivencias de las víctimas del siniestro, y su posterior lucha para exigir responsabilidades e implicar a la sociedad. «Me ha costado encontrar metáforas visuales para contar ciertas cosas -reconoció la dibujante-. Como la llegada de los familiares al depósito. No quería hacer una imagen explícita. Me puse a darle vueltas a esa sensación de entrar en una sala para que te digan que tu madre o tu hijo o tu hermana están ahí. Al final dibujé un montón de etiquetas y en vez de nombres puse la relación con esas personas: 'mi hermana', 'mi padre', 'mi compañero'. Lo hice así para que la gente se sintiera identificada».

Cristina Durán Costell (Valencia, 1970) es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de València y fue becada Erasmus en la Middlesex University de Londres. En su época universitaria formó parte del Equipo Grúa. Forma parte de AC (Colectivo de Autoras de Cómic). Desde 1993 se dedica profesionalmente a la ilustración y el cómic en su estudio, LaGRUAestudio, que comparte con Giner Bou.

Por su parte, Miguel Ángel Giner Bou (Benetússer, 1969) es licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de València (UPV) en la especialidad de Dibujo. En 1993 creó junto a Cristina Durán su propio estudio.

Laura Ballester Beneyto es licenciada en Ciencias de la Información e hizo desde 2006 un seguimiento exhaustivo del accidente del metro de València, un trabajo por el que ha recibido el Premi de l'Ateneu Cultural de Torrent en 2012, el premio de la Cartelera Turia a la mejor contribución periodística en 2014 o el premio Libertad de Expresión 2016 de la Asociación de Vecino de Patraix. Es periodista de Levante-EMV desde hace más de dos décadas.

El jurado que ha otorgado este permio dotado con 20.000 euros ha estado presidido por Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, y han actuado como vocales: a propuesta de la Asociación de Autores de Cómic de España (AACE), Ulises Ponce López; por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), Asier Iturralde González de Alaiza; por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Gonzalo González Verdoy; y por la Asociación de los Críticos y Divulgadores de Cómic de España, Elena Masarah Revuelta. Además, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Jordi Teixidor de Otto; por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Berta Tapia Zamora; por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, Graciela Padilla Castillo; y la autora galardonada en la convocatoria de 2018, Ana Penyas.