El dibujante valenciano Paco Giménez gana el Premio Nacional de Ilustración 2019

Los Premios Nacionales no hacen más que dejar buenas noticias para los valencianos. Tras el galardón de Cómic al El día 3 a Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y la periodista de Levante-EMV Laura Ballester y el de Diseño a Marisa Gallén, impulsora de València Capital del Disseny, y la empresa valenciana Point, ayer el ilustrador Paco Giménez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2019, dotado con 20.000 euros, por «mantener la calidad y la frescura a lo largo de una trayectoria de más de cuarenta años con un estilo característico».

Según informó el Ministerio de Cultura, el jurado también ha destacado de Giménez (València, 1954) su «lealtad a la línea y la geometría asimilada de algunas de las vanguardias históricas de las Artes Visuales impulsando así la profesión y la ilustración infantil y juvenil». «Esta es la séptima vez que me nominaban y siempre me quedaba a las puertas por lo que creía que se me había pasado el arroz, ya que soy mayorcito y las modas marcan mucho», dijo el ilustrador. Respecto a qué va hacer con los 20.00 euros del premio explicó que «voy a vivir más tranquilo, ya tengo una edad y estaba pensando en una jubilación, pero sin dejar de trabajar. Esto me da un respirito, voy a poder seguir rechazando trabajos».

De formación autodidacta, el ilustrador inició en 1974 su labor profesional como ilustrador y diseñador gráfico. Desde 1982 su trabajo se centra principalmente en el sector infantil y juvenil, con la elaboración de ilustraciones para cuentos y novelas, así como materiales curriculares, juegos, cuadernos didácticos, historietas, carteles o exposiciones.

Ha obtenido diferentes galardones, entre ellos: Premio Lazarillo en 1989, del Ministerio de Cultura por Historia de una receta (Ed. Anaya) o el Premi al llibre en valencià millor il·lustrat de 2002, de la Generalitat Valenciana, por la obra Els dos gegants de Sant Marcellí (Denes Ed.).

También ha participado en las exposiciones profesionales más importantes del sector como la Bienal de ilustración de Bratislava, 1989, 1991 y 2009 y ha participado como jurado de diferentes premios de ilustración, entre ellos: Tombatosals, de Tandem Edicions-Ajuntament de Castelló; Sambori de la Fundació Sambori o el Premio Nacional de ilustración del Ministerio de Cultura.

Ha sido cofundador, presidente y vicepresidente de la Associació Professional d'Il·lustradors de València y cofundador y secretario de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales.