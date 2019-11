Juli Mira, Premio de Honor del Audiovisual Valenciano 2019

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà ha anunciado que Juli Mira recibirá el Premio de Honor del Audiovisual, concedido por Cultura de la Generalitat en 2019: "Otorgamos este reconocimiento autonómico al actor alcoyano Juli Mira por el camino que hace casi 50 años que abre dentro de nuestro panorama interpretativo, por el carácter y los matices inconfundibles que ha dado a cada uno de los personajes que ha interpretado y porque Juli, con toda la experiencia que tiene acumulada, es uno de nuestros maestros de la interpretación".

Juli Mira inició la carrera de actor de manera autodidacta en el grupo teatral La Cazuela de Alcoy. Su dilatada trayectoria pasa por el teatro, pero muy intensamente también por el cine y la televisión, en los que ha interpretado personajes en numerosas películas, telefilms y series. No solo es un actor con multitud de registros, también es un actor de doblaje en lo referente a nuestro territorio y en el ámbito estatal.

Títulos imprescindibles del cine están marcados por su sello interpretativo: 'La portentosa vida del pare Vicent', 'Héctor', 'Tramuntana' o 'L'illa de l'holandés' son una buena muestra de estos. Sin olvidar series televisivas de aquí como 'Herència de sang' y títulos tan conocidos como 'Cuéntame cómo pasó', 'Ventdelplà', 'Velvet' o 'Porca misèria'.

El reconocimiento, de ámbito autonómico, se entregará el próximo 22 de noviembre en el Auditori de Castelló y el conseller Marzà ha explicado que "estos premios refuerzan nuestra voluntad de visualizar socialmente el reconocimiento a la producción y la creación audiovisuales valencianas. Este año Castelló es nuestra ciudad de referencia para dar visibilidad a la cantera de actores, actrices, directores y directoras, guionistas, productoras y un largo etcétera de creadores y creadoras vinculados a nuestro audiovisual".

El titular de Cultura de la Generalitat ha recordado que "el aumento generalizado del presupuesto en Cultura del Govern del Botànic es evidente y el trabajo intenso con los sectores y la reestructuración de las dinámicas de ayudas está dando sus frutos", y ha detallado que "el Institut Valencià de Cultura es nuestro instrumento para consolidar estas acciones, por eso en nuestra propuesta de presupuestos de 2020 incrementamos los fondos económicos del IVC casi un 10 % y pasamos de los 38,5 millones de euros de 2019 a los 42,3 millones de euros para el año que viene. Y no solo esto, en medidas de fomento de las actividades audiovisuales valencianas pasamos a los 713.000 euros, un 31 % más que este año".



La ceremonia de entregas de los premios estará conducida por la actriz valenciana Maria Juan, con el lema 'El valor de fer història', y contará con actuaciones en directo, como la del grupo de 'rock' valenciano Seguridad Social.

En cuanto a las nominaciones, cabe recordar que hay 21 categorías con 79 nominados y nominadas decididos por los miembros de la Academia del Audiovisual Valenciano.

Los nominados en la categoría de mejor sonido son: Carlos Lidón, por 'Vivir dos veces'; Carlos Lidón, Iván Martínez Rufat y Alfonso Raposo, por 'La banda'; Jose Manuel Sospedra e Iván Martínez Rufat, por 'Assemblea'; Carlos Lidón y Dani Zacarías, por 'La innocència'; Xavi Saucedo, José Serrador y Edgar Vidal, por 'Cuerdas'; Carlos Lidón y David Rodriguez, por 'Amor en polvo', y Carlos Faruolo, por 'Bikes. The movie'.

Los nominados a mejor música original: Arnau Bataller y Simon Smith, por 'Vivir dos veces'; Vicente Ortiz Gimeno, por 'La banda'; Tórtel y Jordi Sapena, por 'Asamblea', y Diego Montesinos, por 'Bike. The movie'. A mejor actor de reparto: Sergi López, por 'La innocència'; Jordi Aguilar, por 'Assemblea'; Joel Bosqued, por 'La innocència'; Nacho López, por 'Vivir dos veces', y Xavi Castillo, por 'Amor en polvo'.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Mafalda Carbonell, por 'Vivir dos veces'; Laia Marull, por 'La innocència', y Marta Belenguer, por 'Assemblea'. La nominación a mejor cortometraje de ficción es para las obras: 'Cuzco', de Turanga Films; 'Casa', de Beniwood; 'Taro', de Pacific Media, y 'Tiempo de blues', de When Lights are Low.

'Miss Mbulu', de Jaibo Films; 'Obsolescence', de Somnis, y 'Clips per a salvar el món', de Virtual Art, han sido nominados en la categoría de mejor cortometraje de animación. Por otro lado, '(M)otherhood', de Suica Films; 'Tiempo de blues - creando cine inclusivo', de When Lights are Low, y 'R31', de Baikal, están nominados a mejor cortometraje documental.

Los nominados a mejor serie y webserie: 'Terres de cinema', de l'Andana Audiovisual; 'Cuineres i cuiners', de Nakamura Films, y 'La forastera', de Albena Produccions. A mejor dirección de producción: Toni Novella, por 'Dolor y Gloria'; Toni Novella, por 'El viatge de Marta'; Araceli Isaac, por 'Assemblea'; Christian Guijarro y Lorena Lluch, por 'Vivir dos veces'; Miguel Molina, por 'Amor en polvo', y José Jaime Linares, por 'Onyx, los reyes del grial'.

La nominación a mejor dirección artística ha sido para: Carlos Ramón Almenar, por 'La banda'; Asier Musitu y Bea Toro, por 'La innocència', y Maje Tarazona, por 'Viva la vida'. Y a mejor dirección de fotografía: Victor Entrecanales, por 'La banda'; Nuria Roldós, por 'Vivir dos veces', y Guillem Oliver, por 'Assemblea'.

Nominadas a mejor vestuario: Giovanna Ribes, por 'La innocència'; Giovanna Ribes, por 'La banda'; Cristina Rodríguez, por 'Vivir dos veces', y Giovanna Ribes, por 'Onyx, los reyes del grial'. A mejor maquillaje y peluquería: Ana Lozano, por 'Dolor y gloria'; Esther Guillem y Marta Arce, por 'Vivir dos veces'; Sarai Rodiguez, por 'La forastera', y Vicen Beti, por 'Cuerdas'.

Los nominados a mejor montaje y postproducción: Juliana Montañés, por 'La innocència'; Carles Agulló, por 'La banda'; Suso Imbernón, por 'Amor en polvo'; Adán Aliaga, Sergi Diez y Álex Lora, por 'Cuarto Reino'; Cristina Vivó y Ana Ramón Rubio, por 'Almost Ghosts'. A mejor guion: María Minguez Pardo, por 'Vivir dos veces'; Lucía Alemany y Laia Soler, por 'La innocència', y Juli Duisla y Jaume Perez, por 'Assemblea'.

Nominados a mejor actor: Gonzalo Fernández, por 'La banda'; Óscar Martínez, por 'Vivir dos veces', y Sergi López, por 'El viatge de Marta'. Nominadas a mejor actriz: Carmen Arrufat, por 'La innocència'; Maria Maroto, por 'La forastera', e Inma Cuesta, por 'Vivir dos veces'.

La nominación a mejor dirección: Lucía Alemany, por 'La innocència'; Roberto Bueso, por 'La banda'; Álex Montoya, por 'Assemblea'; Suso Imbernon y Juanjo Moscardó, por 'Amor en polvo', y Ana Ramón Rubio, por 'Almost Ghosts'. A mejor largometraje documental: 'Los Que Buscamos', de Kaishaku Films SL; 'El cuarto reino. El reino de los plásticos', y 'The Cut', de Amuntsport SL.

Los nominados a mejor largometraje de ficción: 'La innocència', de Turanga Films; 'La banda', de Misent Producciones SL, y 'Vivir dos veces', de Alamar Cinema 1611 AIE.

Finalmente, los nominados a mejor videojuego: 'Effie', de Inverge Studios, de València; 'Fear The Dark Unknown', de Dreamlight Games Studios SL, de València, y 'Path to Mnemosyne', de Spherical Pixel SL, de Villena.