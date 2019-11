4.500 milicianos toman el IVAM

4.500 soldaditos tomaron ayer la galería 6 de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) gracias a Fernando Sánchez Castillo. «Esta brigada de milicianos está formada por gente normal que tuvo que luchar por la libertad», aseguró el artista madrileño, que ayer inauguró «Fake games», un memorial colectivo en torno a la Guerra Civil y sus consecuencias. «En estos momentos de desmemoria y miedo creo que es muy interesante que los artistas se preocupen por entender la historia. Cuando Fernando habla de la memoria, no habla de ella con mayúsculas, no habla de la historia que está en los manuales, sino de la memoria de todos los días», explicó el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, que describió a Sánchez Castillo como «uno de los artistas sin los cuales no

En la muestra, los visitantes pueden anotar en un post-it un recuerdo familiar para colgarlo en la pared. A cambio, pueden llevarse un «soldadito» que recrea Muerte de un miliciano, la célebre fotografía que efectuaron Gerda Taro y Endre Erno Friedmann bajo el pseudónimo de Robert Capa, tal y como explicó el artista a Levante-EMV en una entrevista durante el montaje de la muestra.

«Este memorial pretende ser un disparador de historias, de la historia oral de València», explicó el comisario Miguel Caballero, quien señaló que el artista comenzó a trabajar en este proyecto «democratizador» cuando supo que iba a exponer en el IVAM. «Quería que la muestra tuviera inspiración valenciana, por ello se centró en las fábricas colectivizadas de Ibi», añadió Caballero, ya que los «soldaditos» están acompañados de un «Mental map» («Mapa mental») por juguetes de época y fotografías que intentan reflexionar sobre el origen iconográfico de la foto de Capa. «Soldaditos», carteles, dibujos de Goya o fotografías familiares forman parte de este «Mental map», que es presidido por un juguete muy singular, el único soldado que fabricó Payá Hermanos de Ibi durante la Guerra Civil. El juguete proviene del Museo del Juguete de Figueres. Y es que con la muestra, Sánchez Castillo intenta ensalzar el juguete como monumento, un «monumento que puede llevarse en el bolsillo y que nos recuerda quienes somos».

El título de la exposición hace referencia al origen de la famosa fotografía de Robert Capa, que puso ser «mentira». «Es como un juego. Cuando juegas sabes que lo que haces es de mentira, porque jugar es un misterio por resolver. Igual que el arte», concluyó el artista.