Withney Houston canta en el Olympia

Las canciones de Withney Houston llegan en diciembre al Teatro Olympia con el musical «El Guardaespaldas», desde donde arrancará su gira por España. Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, el espectáculo aterrizará en València para trasladar al público a los años 90 y a una intensa historia de amor.

«Se trata de un musical muy ambicioso ligado a la película» escrita por Lawrence Kasdan, explicó ayer el coordinador de la gira del espectáculo, Carlos Alexandre, acompañado por el director del teatro, Enrique Fayos, el actor Octavi Pujades, que interpretará a Frank Farmer, y la actriz Chanel Terrero, quien dará vida a Rachel Marron junto a su compañera Khaoula Bouchkhi.

El espectáculo, que se podrá ver en el Olympia del 13 de diciembre al 12 de enero -con una función especial en Nochevieja-, tendrá como protagonistas a Pujades, que interpretará a un exagente del servicio secreto, y a Terrero y Bouchkhi, la superestrella que le contratará para protegerle de un acosador desconocido. Acabarán enamorándose.

El musical consta de 15 canciones -11 de ellas interpretadas por Chanel Terrero y el resto por Bouchkhi- pero no se olvida de narrar una historia de amor cercana. «Este espectáculo está más centrado dramáticamente en el thriller sin menospreciar las canciones. Está centrado en la acción dramática para que no sea un mero concierto», explicó Alexandre sobre la diferencia de otros musicales de «El Guardaespaldas». «Se trata de una versión de Federico Bellone, un director italiano, con su visión de la historia, y contempla un gran elenco de artistas y mucho cuidado en algunos aspectos como la iluminación o el vestuario», añadió el coordinador de la gira.

Durante el espectáculo, de 115 minutos de duración, se escucharán clásicos inolvidables como «Queen of the night», «So emotional», «I wanna dance with somebody», «Saving all my love», «Run to you», «I have nothing» y la icónica «I will always love you», una de las canciones más vendidas de la historia. Continuará su andadura por Vigo, Córdoba y Sevilla.

El actor Octavi Pujades afirmó que está «muy emocionado» y «disfrutando mucho» con los ensayos de este espectáculo: «Me motiva mucho participar en este montaje, muy fiel a la película. La función funciona muy bien y es un espectáculo redondo», manifestó.

Por su parte, la actriz Chanel Terrero señaló que «no se trata solo de cantar, sino de contar esa historia de amor, y eso es algo muy bonito». «Estoy muy ilusionada por encarnar a Rachel Marron con sus contradicciones, capas y piedras que se va encontrando por el camino», aseveró. «Hay baile, canto e interpretación. Estamos haciendo ahora el puzzle y estamos muy contentos», apostilló.

La actriz afirmó que es un «reto» para ella interpretar este papel porque «todo el mundo conoce la voz tan potente de Withney Houston». Sobre si se queda con este espectáculo o con el de «Flashdance», en el que ha participado recientemente, dijo: «Son muy diferentes. Me están gustando mucho los dos. Ahora, con éste, siento también que tengo un caramelito en la mano». «Acabé de hacer la última función de 'Flashdance' en el Olympia y al día siguiente empecé con los ensayos de 'El Guardaespaldas'. Hice un cambio de chip, de orientación y de enfoque. Y el secreto es poner toda el alma en lo que haces», manifestó.



Auge de los musicales

En los últimos años ha habido un auge de los musicales en España y, al respecto, Pujades opinó que este género «siempre ha estado ahí». «Es cierto que en los últimos tiempos hay musicales de mucha calidad que se une a una buena respuesta del público». «Es -añadió- contar historias con palabras, música, para poder llegar muy adentro. Es el medio perfecto para transmitir mucha emoción y sentimiento al público».