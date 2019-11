Docs València premia cintas como «Ainhoa», «Contra el NO-DO» o «Thangam»

Los documentales Ainhoa. Yo no soy esa; Contra el NO-DO. Llorenç Soler o la pulsió per l'honestedat; y Thangam fueron los ganadores ayer la tercera edición del DocsValència. Ainhoa. Yo no soy esa, de la directora Carolina Astudillo Muñoz, ganó la sección Panorama; Contra el No-Do. Llorenç Soler o la pulsió per l'honestedat, dirigido por Albert Montón ganó en la sección Mirades; mientras que Thangam, obra de Sarai Ramírez-Payá lo hizo en la de Fragments. Se llevaron mención especial de la sección Mirades En la bretxa, de Claudia Reig, mientras que La posibilidad de un volcán, de Laura Garcia, lo hizo en la de Fragments.

En total competían 22 obras llegadas de todo el territorio estatal. Durante siete días se han llevado a cabo 29 proyecciones en las distintas sedes con las que contaba el festival este año, como La Filmoteca, el Octubre Centre de Cultura Contemporània, el colegio mayor Rector Peset, Nolich, o la Sala Mutant. Entre las proyecciones destacaban documentales como Almost Ghosts, de Ana Ramón Rubio, con nueve nominaciones a los Goya 2020, El cuarto reino, de Adán Aliaga, con siete nominaciones a los Goya, o Ara Malikian. Una vida entre cuerdas, también con otras tantas nominaciones a los mismos premios.

La entrega de premios se realizó ayer en La Mutant de València, donde se proyectó Woman, de Raúl de la Fuente, un documental que demuestra que la violencia machista no entiende de clases sociales.