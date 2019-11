'Escucha la vida', la nueva apuesta de La 97.7

La 97.7 amplía su oferta con nuevos contenidos enfocados a la salud y el bienestar, convirtiéndose así en la primera emisora que apuesta por este tipo de contenidos. Dedicará, con profesionales de primer nivel, más de veinte horas a estos temas que tanto preocupan a la sociedad. Además, continuará emitiendo sus exitosos programas musicales, deportivos y de información local.

La 97.7 Radio Levante amplia su oferta radiofónica y apuesta por la salud y el bienestar como los ejes centrales de su nueva programación, todo ello bajo el lema «Escucha la vida». Desde este lunes a partir de las 19 horas los oyentes podrán escuchar los consejos de nutricionistas, psicólogos, sexólogos, coaches y expertos en desarrollo personal, conducidos por Ximo Rovira y Pepa Gómez. La mañana de los domingos también se destina al bienestar con el programa «Solo se vive una vez». El proyecto de La 97.7 Radio Levante pretende crecer dedicando más horas de emisión a más especialidades médicas, que se emitirán en el prime time del mediodía.

Llega el «Cambyo» con Alfredo Julià, Usoa Arregui e Ignacio Alonso

El equipo de coaches formado por Usoa Arregui, Alfredo Julià e Ignacio Alonso lidera procesos con equipos profesionales para transformarlos en unidades de alto rendimiento. Basados en su propia experiencia y con su visión compartida, con alta capacidad motivadora y elevados niveles de confianza interpersonal, este equipo de coaches consigue dotar a los profesionales de los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo en equipo y el liderazgo. Nos contarán sus secretos de éxito los

domingos a las 9 horas.

Psicología infantil de la mano de la influencer Carmen Esteban

La 97.7 Radio Levante no se olvida de los más pequeños. Y a ellos se dedicará la psicóloga Carmen Esteban, una de las principales influencers dedicadas a la Psicología Infantil y especialista en adolescencia, infancia y la etapa perinatal -cuenta de ello son los miles y miles de seguidores de su cuenta de instagram @mipsicologainfantil-. También es experta en Educación Emocional. Un programa que promete ser de gran ayuda para los padres.

Desarrollo personal con Patricia y Mónica

Patricia Berzosa y Mónica Fernández conducen el programa de desarrollo personal de la 97.7. Cuentan con un experto diferente en cada programa, con el que charlarán, entre otras cosas, sobre recomendaciones de libros, vidas inspiradoras, ejercicios prácticos en clave de coaching o eventos sobre crecimiento personal. También contarán con Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, que traerá recomendaciones sobre alimentación inteligente y nutritiva.

Martes a las 19h y sábados a las 9h.

Desmontando mitos de la alimentación con Elisa Escorihuela

Licenciada en Farmacia y Dietética y Nutrición Humana y con varios másters que avalan sus conocimientos, Escorihuela trabaja como asesora nutricional en el Centro de Nutrición Nutt en València. Es experta en dietoterapia, en pérdida de peso y en el desarrollo de dietas para deportistas. Con su amplia experiencia desmontará algunos mitos sobre alimentación saludable y ayudará a los oyentes a mejorar su calidad de vida.

Sonia El Hakim desarmará a personajes públicos por sus gestos

La analista de conducta y experta en comunicación no verbal Sonia El Hakim López analizará a personajes de la vida pública con el análisis de sus gestos, posturas y expresiones ocultas tras la voz y la comunicación no verbal. Sonia es Certificada por el Criminal Profiling and Behavioral Analysis International Group como Analista de Conducta en la especialidad de Comportamiento No Verbal. Máster científico en Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira entre otros estudios.

Sexología, psicología y relaciones de pareja con Francisco Bou

Psicólogo clínico sanitario especializado en Psicología Cognitivo Conductual, sexólogo, especialista en Terapia Breve Estratégica, en Hipnosis clínica Ericksoniana y en Terapias de última generación. Esta es solo una parte del amplio currículum de Francisco Bou, el experto que nos acompañará para resolver todas las dudas que van surgiendo alrededor de estos temas. Bou escuchará a los oyentes y aportará sus consejos a todos aquellos que se pongan en contacto con la 97.7 Radio Levante.

Los oyentes podrán trasladar sus consultas a los expertos a través del teléfono 627980334 con audios o mensajes de WhatsApp o mandando un email a escuchalavida@la977.com