El Festival La Lluna celebra el buen momento de la industria creativa valenciana

El Festival de Publicidad & Comunicación Creativa de la Comunidad Valenciana, La Lluna, promovido por la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana, ComunitAD, celebró anoche su novena edición en el Teatro La Rambleta de València.
A la gala de premios asistió la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, así como los concejales Pere Fuset y Carlos Galiana.
Esta novena edición ha sido especial para el Festival La Lluna, ya que el certamen que reúne a todo el sector publicitario valenciano se celebraba cada dos años pero, debido al éxito de 2018, este año volvió a la anualidad. Y las cifras lo han refrendado, con trabajos de 38 agencias distintas para más de 60 marcas, y un total de 339 casos presentados, a lo que hay que sumar los 71 de Jóvenes Talentos, unos datos que demuestran el gran momento que vive la industria creativa valenciana.
La agencia del Festival ha sido Rosebud, con, además de los Grandes Premios, 25 trofeos repartidos en siete oros, catorce platas y cuatro bronces. Entre ellos está el Oro en Eficacia con Sprinter. Esta Categoría Especial se entrega en La Lluna gracias al acuerdo, por cuarta edición consecutiva, con la Asociación Española de Anunciantes y los Premios Eficacia. La Plata en Eficacia ha sido para La Mujer del Presidente y "Tu banco de siempre" para Bankinter; el bronce, "This is Horchata" de Rosebud para D.O. Xufa.
A Rosebud le siguió con 15 estatuillas Aftershare (cinco oros); con 11 Kids; Serviceplan con 10 (tres oros); Utopicum (7 premios, cinco oros) y La Mujer del Presidente (5 premios y tres oros).
En la Gala participaron marcas como Sprinter, Amstel, Consum, Arroz Dacsa, Bankia, Bodegas Carrascas, Fartons Polo, Pepe Jeans, Bankinter, Valencia CF, Nestlé, Corredor Mediterráneo, Adidas, CC El Saler, Huawei, Balearia, Viu-Universidad Internacional de Valencia, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de València o Diputación de València.
Palmarés completo
Especiales
AGENCIA DEL FESTIVAL: ROSEBUD
ANUNCIANTE DEL FESTIVAL: SPRINTER
GRAN PREMIO: ROSEBUD - SPRINTER
EFICACIA
ORO: SPRINTER – ROSEBUD - SPRINTER
PLATA: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE – BANKINTER
BRONCE: THIS IS HORCHATA - ROSEBUD - D.O. XUFA
JÓVENES TALENTOS (BANKIA)
ORO: CASERAS FETÉN – CRISTINA PASCUAL Y ROSA ANGULO - BROTHER ESCUELA DE CREATIVOS
PLATA: COMPARTIR NO ES VIVIR – VALLE LÓPEZ Y FERRÁN ESTELA – BROTHER ESCUELA DE CREATIVOS
BRONCE: NECESITAS TU ESPACIO – SAMUEL LÓPEZ Y ALEJANDRO DÍEZ – UNIVERSITAT D' ALACANT
Creativas
INTEGRAL
ORO: XÈ QUIN BARRI - SERVICEPLAN – AMSTEL
PLATA: EL PREDICADOR – ROSEBUD - SPRINTER
BRONCE: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR – AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS
BRONCE: TODAS LAS FALLAS SON ESPECIALES – SERVICEPLAN - AMSTEL
BRONCE: CHANDALAND - ROSEBUD - SPRINTER
ESTRATEGIA DE CAMPAÑA
ORO: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER
PLATA: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR - AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS
PLATA EL PREDICADOR – ROSEBUD - SPRINTER
PLATA XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL
PLATA: CHANDALAND – ROSEBUD - SPRINTER
BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
EVENTOS
ORO: BAR TORINO – SERVICEPLAN - AMSTEL
PLATA: SCAPE MALL – ROSEBUD - CC EL SALER
BRONCE: EL SHOW DEL CORREDOR – AFTERSHARE - CORREDOR MEDITERRÁNEO
BRONCE: GENTE INFLUENCER – WEADDYOU - CONSUM
TV Y CINE
PLATA: EL PREDICADOR - ROSEBUD - SPRINTER
PLATA: CHANDALAND – ROSEBUD - SPRINTER
BRANDED CONTENT
ORO: EL SHOW DEL CORREDOR – AFTERSHARE - CORREDOR MEDITERRÁNEO
ORO: VIAJE A METAL LAND – AFTERSHARE - FEMEVAL
PLATA: TOP PHOTO – CASANOVA - HUAWEI
BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
RELACIONES PÚBLICAS
ORO: VICENT - ROSEBUD - VALENCIA C.F.
ORO: BAR TORINO – SERVICEPLAN - AMSTEL
PLATA: THIS IS HORCHATA – ROSEBUD - D.O. XUFA
BRONCE: LA MASCLETÁ MÁS ALTA DE LA HISTORIA - SERVICEPLAN - AMSTEL
USO CREATIVO DE LOS MEDIOS
ORO: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER
PLATA: VIAJE A METAL LAND – AFTERSHARE - FEMEVAL
BRONCE: SCAPE MALL – ROSEBUD - CC EL SALER
PRENSA Y REVISTAS
BRONCE: 4 DE JULIO - ÈXIT-UP - TONY ROMA'S
RADIO
PLATA: HALLOWEEN – ROSEBUD - CC EL SALER
BRONCE: HAZLO ÉPICO – KIDS - DACSA
GRÁFICA EXTERIOR
ORO: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR - AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS
PLATA: BONIC/A FEST – AFTERSHARE - AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
PLATA: CORTINA DE HUMO - UTOPICUM - COMPROMÍS
BRONCE: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER
STREET MARKETING
ORO: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER
MARKETING PROMOCIONAL Y DIRECTO
PLATA: SCAPE MALL – ROSEBUD - CC EL SALER
PLATA: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
BRONCE: TODAS LAS FALLAS SON ESPECIALES – SERVICEPLAN - AMSTEL
USO DEL VALENCIANO
PLATA: XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL
PLATA: L'EXQUISIT MEDITERRANI – ROSEBUD – GENERALITAT VALENCIANA
INNOVACIÓN
PLATA: EL PRIMER PROGRAMA ELECTORAL EN GOOGLE MAPS - ÈXIT-UP - PSOE
PLATA: VIAJE A METAL LAND - AFTERSHARE - FEMEVAL
CAMPAÑA SOCIAL
ORO: QUERIDO PRESIDENTE - AFTERSHARE - PREMIOS JAUME I
PLATA: LA ASOCIACIÓN CON EL PEOR LOGO - GRUPO IDEX - APCA
DISPLAY
ORO: ZAPAS MUY HOT - ROSEBUD - SPRINTER
INFLUENCIA Y PRESCRIPCIÓN
ORO: BRAYS EFE – ROSEBUD - HELADOS NESTLÉ
PLATA: RETO EVOLUCIONA – ROSEBUD - SPRINTER
BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
SOCIAL MEDIA
ORO: THIS IS HORCHATA – ROSEBUD - D.O. XUFA
PLATA: RETO EVOLUCIONA – ROSEBUD - SPRINTER
BRONCE: EL PREDICADOR – ROSEBUD - SPRINTER
VIDEO SOPORTES DIGITALES
BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
CAMPAÑA DIGITAL
ORO: ZAPAS MUY HOT – ROSEBUD - SPRINTER
PLATA: EVOLUCIONA - ROSEBUD - SPRINTER
BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
Producción técnica
ILUSTRACIÓN
ORO: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR – AFTERSHARE- DIFFERENT ROADS
PLATA: XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL
BRONCE: SANGRE DE HORCHATA – KIDS - FARTONS POLO
BRONCE: EL NADAL ES VALENCIÀ – KIDS – GENERALITAT VALENCIANA
FOTOGRAFÍA
ORO: CARRASCAS – UTOPICUM - BODEGAS CARRASCAS
ANIMACIÓN
ORO: FORGET WHAT YOU KNOW ABOUT RUNNING – OLIMPIC - ADIDAS
BRONCE: REFLECTIVE - OLIMPIC - OYSHO
COPY
PLATA: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR- AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS
PLATA: MIEL DE ROMERO – GETTINGGBETTER - LA SOCARRADA
BRONCE: BECAS YOSI -KIDS- VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
IDENTIDAD CORPORATIVA
ORO: CARRASCAS – UTOPICUM - BODEGAS CARRASCAS
PLATA: VOYÊTRE –TRUMBO - VOYÊTRE
BRONCE: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR – AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS
PACKAGING
PLATA: VOYÊTRE – TRUMBO -VOYÊTRE
PLATA: BEAUTIFOOD - UTOPICUM - BEAUTIFOOD
BRONCE: XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL
BRONCE: LA FINESSE TRUFFLES – BRANDSUMMIT - LA FINESSE TRUFFLES
DISEÑO EDITORIAL
ORO: CARRASCAS – UTOPICUM - BODEGAS CARRASCAS
DIRECCIÓN DE ARTE
ORO: CARRASCAS - UTOPICUM – CARRASCAS
PLATA: LA GRAN FIRA - ESTUDIO MENTA - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
PLATA: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR - AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS
BRONCE: BONIC/A FEST – AFTERSHARE - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
BRONCE: IPDENTICAL - GRUPO IDEX - EUIPO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
ORO: SHAPES OF NATURE -LA QUADRA - L'ANTIC COLONIAL
ORO: EL PREDICADOR - ROSEBUD + OLIMPIC – SPRINTER
PLATA: CHANDALAND – ROSEBUD - SPRINTER
PLATA: FORGET WHAT YOU KNOW ABOUT RUNNING – OLIMPIC - ADIDAS
BRONCE: IPDENTICAL -GRUPO IDEX - EUIPO
BRONCE: HÁZLO ÉPICO – KIDS - DACSA
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