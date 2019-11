El Festival La Lluna celebra el buen momento de la industria creativa valenciana

El Festival de Publicidad & Comunicación Creativa de la Comunidad Valenciana, La Lluna, promovido por la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana, ComunitAD, celebró anoche su novena edición en el Teatro La Rambleta de València.

A la gala de premios asistió la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, así como los concejales Pere Fuset y Carlos Galiana.

Esta novena edición ha sido especial para el Festival La Lluna, ya que el certamen que reúne a todo el sector publicitario valenciano se celebraba cada dos años pero, debido al éxito de 2018, este año volvió a la anualidad. Y las cifras lo han refrendado, con trabajos de 38 agencias distintas para más de 60 marcas, y un total de 339 casos presentados, a lo que hay que sumar los 71 de Jóvenes Talentos, unos datos que demuestran el gran momento que vive la industria creativa valenciana.

La agencia del Festival ha sido Rosebud, con, además de los Grandes Premios, 25 trofeos repartidos en siete oros, catorce platas y cuatro bronces. Entre ellos está el Oro en Eficacia con Sprinter. Esta Categoría Especial se entrega en La Lluna gracias al acuerdo, por cuarta edición consecutiva, con la Asociación Española de Anunciantes y los Premios Eficacia. La Plata en Eficacia ha sido para La Mujer del Presidente y "Tu banco de siempre" para Bankinter; el bronce, "This is Horchata" de Rosebud para D.O. Xufa.

A Rosebud le siguió con 15 estatuillas Aftershare (cinco oros); con 11 Kids; Serviceplan con 10 (tres oros); Utopicum (7 premios, cinco oros) y La Mujer del Presidente (5 premios y tres oros).

En la Gala participaron marcas como Sprinter, Amstel, Consum, Arroz Dacsa, Bankia, Bodegas Carrascas, Fartons Polo, Pepe Jeans, Bankinter, Valencia CF, Nestlé, Corredor Mediterráneo, Adidas, CC El Saler, Huawei, Balearia, Viu-Universidad Internacional de Valencia, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de València o Diputación de València.

Palmarés completo

Especiales

AGENCIA DEL FESTIVAL: ROSEBUD

ANUNCIANTE DEL FESTIVAL: SPRINTER

GRAN PREMIO: ROSEBUD - SPRINTER

EFICACIA

ORO: SPRINTER – ROSEBUD - SPRINTER

PLATA: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE – BANKINTER

BRONCE: THIS IS HORCHATA - ROSEBUD - D.O. XUFA

JÓVENES TALENTOS (BANKIA)

ORO: CASERAS FETÉN – CRISTINA PASCUAL Y ROSA ANGULO - BROTHER ESCUELA DE CREATIVOS

PLATA: COMPARTIR NO ES VIVIR – VALLE LÓPEZ Y FERRÁN ESTELA – BROTHER ESCUELA DE CREATIVOS

BRONCE: NECESITAS TU ESPACIO – SAMUEL LÓPEZ Y ALEJANDRO DÍEZ – UNIVERSITAT D' ALACANT

Creativas

INTEGRAL

ORO: XÈ QUIN BARRI - SERVICEPLAN – AMSTEL

PLATA: EL PREDICADOR – ROSEBUD - SPRINTER

BRONCE: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR – AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS

BRONCE: TODAS LAS FALLAS SON ESPECIALES – SERVICEPLAN - AMSTEL

BRONCE: CHANDALAND - ROSEBUD - SPRINTER

ESTRATEGIA DE CAMPAÑA

ORO: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER

PLATA: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR - AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS

PLATA EL PREDICADOR – ROSEBUD - SPRINTER

PLATA XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL

PLATA: CHANDALAND – ROSEBUD - SPRINTER

BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

EVENTOS

ORO: BAR TORINO – SERVICEPLAN - AMSTEL

PLATA: SCAPE MALL – ROSEBUD - CC EL SALER

BRONCE: EL SHOW DEL CORREDOR – AFTERSHARE - CORREDOR MEDITERRÁNEO

BRONCE: GENTE INFLUENCER – WEADDYOU - CONSUM

TV Y CINE

PLATA: EL PREDICADOR - ROSEBUD - SPRINTER

PLATA: CHANDALAND – ROSEBUD - SPRINTER

BRANDED CONTENT

ORO: EL SHOW DEL CORREDOR – AFTERSHARE - CORREDOR MEDITERRÁNEO

ORO: VIAJE A METAL LAND – AFTERSHARE - FEMEVAL

PLATA: TOP PHOTO – CASANOVA - HUAWEI

BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

RELACIONES PÚBLICAS

ORO: VICENT - ROSEBUD - VALENCIA C.F.

ORO: BAR TORINO – SERVICEPLAN - AMSTEL

PLATA: THIS IS HORCHATA – ROSEBUD - D.O. XUFA

BRONCE: LA MASCLETÁ MÁS ALTA DE LA HISTORIA - SERVICEPLAN - AMSTEL

USO CREATIVO DE LOS MEDIOS

ORO: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER

PLATA: VIAJE A METAL LAND – AFTERSHARE - FEMEVAL

BRONCE: SCAPE MALL – ROSEBUD - CC EL SALER

PRENSA Y REVISTAS

BRONCE: 4 DE JULIO - ÈXIT-UP - TONY ROMA'S

RADIO

PLATA: HALLOWEEN – ROSEBUD - CC EL SALER

BRONCE: HAZLO ÉPICO – KIDS - DACSA

GRÁFICA EXTERIOR

ORO: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR - AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS

PLATA: BONIC/A FEST – AFTERSHARE - AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PLATA: CORTINA DE HUMO - UTOPICUM - COMPROMÍS

BRONCE: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER

STREET MARKETING

ORO: TU BANCO DE SIEMPRE - LA MUJER DEL PRESIDENTE - BANKINTER

MARKETING PROMOCIONAL Y DIRECTO

PLATA: SCAPE MALL – ROSEBUD - CC EL SALER

PLATA: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

BRONCE: TODAS LAS FALLAS SON ESPECIALES – SERVICEPLAN - AMSTEL

USO DEL VALENCIANO

PLATA: XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL

PLATA: L'EXQUISIT MEDITERRANI – ROSEBUD – GENERALITAT VALENCIANA

INNOVACIÓN

PLATA: EL PRIMER PROGRAMA ELECTORAL EN GOOGLE MAPS - ÈXIT-UP - PSOE

PLATA: VIAJE A METAL LAND - AFTERSHARE - FEMEVAL

CAMPAÑA SOCIAL

ORO: QUERIDO PRESIDENTE - AFTERSHARE - PREMIOS JAUME I

PLATA: LA ASOCIACIÓN CON EL PEOR LOGO - GRUPO IDEX - APCA

DISPLAY

ORO: ZAPAS MUY HOT - ROSEBUD - SPRINTER

INFLUENCIA Y PRESCRIPCIÓN

ORO: BRAYS EFE – ROSEBUD - HELADOS NESTLÉ

PLATA: RETO EVOLUCIONA – ROSEBUD - SPRINTER

BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

SOCIAL MEDIA

ORO: THIS IS HORCHATA – ROSEBUD - D.O. XUFA

PLATA: RETO EVOLUCIONA – ROSEBUD - SPRINTER

BRONCE: EL PREDICADOR – ROSEBUD - SPRINTER

VIDEO SOPORTES DIGITALES

BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

CAMPAÑA DIGITAL

ORO: ZAPAS MUY HOT – ROSEBUD - SPRINTER

PLATA: EVOLUCIONA - ROSEBUD - SPRINTER

BRONCE: BECAS YOSÍ - KIDS - VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

Producción técnica

ILUSTRACIÓN

ORO: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR – AFTERSHARE- DIFFERENT ROADS

PLATA: XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL

BRONCE: SANGRE DE HORCHATA – KIDS - FARTONS POLO

BRONCE: EL NADAL ES VALENCIÀ – KIDS – GENERALITAT VALENCIANA

FOTOGRAFÍA

ORO: CARRASCAS – UTOPICUM - BODEGAS CARRASCAS

ANIMACIÓN

ORO: FORGET WHAT YOU KNOW ABOUT RUNNING – OLIMPIC - ADIDAS

BRONCE: REFLECTIVE - OLIMPIC - OYSHO

COPY

PLATA: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR- AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS

PLATA: MIEL DE ROMERO – GETTINGGBETTER - LA SOCARRADA

BRONCE: BECAS YOSI -KIDS- VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

IDENTIDAD CORPORATIVA

ORO: CARRASCAS – UTOPICUM - BODEGAS CARRASCAS

PLATA: VOYÊTRE –TRUMBO - VOYÊTRE

BRONCE: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR – AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS

PACKAGING

PLATA: VOYÊTRE – TRUMBO -VOYÊTRE

PLATA: BEAUTIFOOD - UTOPICUM - BEAUTIFOOD

BRONCE: XÈ QUIN BARRI – SERVICEPLAN - AMSTEL

BRONCE: LA FINESSE TRUFFLES – BRANDSUMMIT - LA FINESSE TRUFFLES

DISEÑO EDITORIAL

ORO: CARRASCAS – UTOPICUM - BODEGAS CARRASCAS

DIRECCIÓN DE ARTE

ORO: CARRASCAS - UTOPICUM – CARRASCAS

PLATA: LA GRAN FIRA - ESTUDIO MENTA - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

PLATA: AMO VIAJAR, ODIO BUSCAR - AFTERSHARE - DIFFERENT ROADS

BRONCE: BONIC/A FEST – AFTERSHARE - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

BRONCE: IPDENTICAL - GRUPO IDEX - EUIPO

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

ORO: SHAPES OF NATURE -LA QUADRA - L'ANTIC COLONIAL

ORO: EL PREDICADOR - ROSEBUD + OLIMPIC – SPRINTER

PLATA: CHANDALAND – ROSEBUD - SPRINTER

PLATA: FORGET WHAT YOU KNOW ABOUT RUNNING – OLIMPIC - ADIDAS

BRONCE: IPDENTICAL -GRUPO IDEX - EUIPO

BRONCE: HÁZLO ÉPICO – KIDS - DACSA