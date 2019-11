El expresidente del Consell Jurídic: "Patrocini de les Arts SA era una sociedad mercantil pero sin ánimo de lucro"

El expresidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido, ha confirmado que fue consejero de la empresa privada Patrocini de les Arts SA porque se lo pidió la exintendente de la ópera valenciana Helga Schmidt, fallecida el pasado mes de septiembre. Así, Garrido ha relatado como llegó "a ser consejero, no socio, porque me lo pidió Helga Schmidt".

"Esa sociedad se constituyó para captar patrocinadores, era una época de crisis, habían bajado patrocinios y era para que la ópera de València tuviera gran calidad". Garrido, quien por esas fechas dirigía el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, ha explicado que "no tenía relación con el mundo del patrocinio" pero que, en noviembre de 2007, le llamó Schmidt para concretar una cita en el hotel Astoria de València junto al abogado José Antonio Noguera Puchol, acusado en este juicio.

"Me hablaron del proyecto, una sociedad para captar patrocinios, que había en otros teatros en el mundo que contaban con este tipo de sociedades y tuvimos una conversación en la que me plantearon si se tenían que convocar un concurso", ha añadido.

"Preparé una nota de cortesía en la que yo concluía que no había que sacar a concurso" porque a su juicio "era un contrato de servicios". Garrido ha puntualizado que, pese a su cargo en el CJC y su trayectoria como reconocido jurista, elaboró esas notas a título individual y sin que conste el sello de la institución, reconocida por el Estatut de Autonomía.

A la pregunta de si se planteó en algún momento que Schmidt pudiera figurar como consejera de una sociedad a la que adjudicaba contratos, Garrido ha respondido que no, pues cree que puede ser que no exista incompatibilidad. A continuación el jurista ha matizado: "Ella no tenía conciencia de que pudiera ser incompatible".

La sección segunda de la Audiencia de València ha retomado este miércoles la tercera sesión del juicio por las presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía de València. El primer testigo en declarar ha sido el expresidente del Jurídic por formar parte del consejo.

Según Vicente Garrido, "Patrocini de les Arts SA era una sociedad mercantil pero sin ánimo de lucro" y que los empresarios acusados no buscaban ganar dinero. No obstante, ha reconocido las discrepancias relatadas por el resto de testigos, pues la empresa pretendía cobrar un 10 % por los nuevos patrocinios y por los que había captado con anterioridad el Palau de les Arts, cuyo departamento fue desmantelado del teatro tras la irrupción de esta empresa.

Además, a preguntas de la Fiscalía, ha manifestado que, pese a que Patrocini de les Arts SA se constituyó en marzo de 2008, en noviembre de 2007 elaboró su informe que concluía que no era necesario someter la adjudicación a un concurso público.

"Se constituye la sociedad y me dice Helga 'quieren que yo esté y, si tu no estás, yo no estoy', era a meros efectos informativos. Le dije creo que no pinto nada ahi"ha repetido.

Garrido ha relatado que el pleno de CJC dio su autorización para que formara parte del consejo de administración. "Yo lo llevé al pleno y me dijeron que no había ninguna incompatibilidad" ha insistido.

Sobre festival Viva Europa, Garrido ha puntualizado que desconocía que se había creado una empresa para facturar por este evento en exclusiva y ha confirmado que se marchó del consejo de administración junto a Helga Schmidt en 2009. Por este even top la sociedad facturó a la Fundación 300.000 euros.

El jurista ha remarcado que nunca cobró nada por formar parte del consejo, ni siquiera dietas por asistencia.