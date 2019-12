Extremoduro hará una gran gira de despedida en 2020

Extremoduro ha informado este jueves, tras el anuncio de separación de grupo, la celebración al final de la primavera y comienzos del verano de 2020 de una gran gira de despedida que recalará en ocho ciudades, con arranque en Valencia el 15 y 16 de mayo.

Según han desvelado en rueda de prensa, el resto de paradas del "tour" serán Murcia (La Fica, 22 y 23 de mayo), Sevilla (Estadio de La Cartuja, 30 de mayo), Madrid (5 y 6 de junio, Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid), Santiago de Compostela (13 de junio, Monte Do Gozo), Cáceres (20 de junio, Recinto ferial), Barcelona (26 y 27 de junio, Parc del Fórum) y Bilbao (18 de julio, Kobetamendi).

"Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma", alegaron en el comunicado en el que el pasado martes, tras más de 30 años de carrera, anunciaron su disolución.



"Las canciones pueden ser eternas, los grupos no"



El líder del grupo, Robe Iniesta, junto al guitarrista Iñaki Uoho, han explicado en rueda de prensa que se dieron cuenta al volver al local de ensayo de que "el punto ya no era el mismo". Y eso les llevó a decidir separarse.

"Los grupos pueden ser eternos, las canciones no", ha afirmado Robe, quien ha bromeado sobre un futuro retorno: "No somos como los toreros ni como los futbolistas. Intentamos ser lo más sinceros posibles. Pudiéramos volver o hacer cosas puntuales, pero no es la idea ahora".

Sobre los grandes aforos de estos conciertos, Robe ha apuntado que "quizás sea una fantasmada pensar en tocar dos días en el mismo sitio", aunque ha destacado que la idea es dar a la gente la posibilidad de asistir.

"Más fechas creo que no", ha asegurado Robe sobre la opción de ampliar estas fechas, cuyas entradas se ponen a la venta este mismo jueves a las 15.00 en Ticketmaster.

Acerca del repertorio, Iñaki ha avanzado que serán conciertos "muy fáciles de cantar y disfrutar", con canciones de todos los discos del grupo. "Cuando echo la vista atrás pienso 'vaya pureta que estoy hecho'", ha terminado divertido Robe.

Extremoduro pondrá fin a 33 años de andadura musical desde que Robe Iniesta fundara la banda en Plasencia en 1987. Desde entonces hasta hoy, se convirtieron en nombre más que destacado de la historia no ya del rock, sino de la música española.