Extremoduro iniciará en València su gira de despedida

Extremoduro vuelve y, además, lo hará primero en València. Tal como ha publicado hoy este periódico, el Auditorio Marina Sur de València tiene desde hace días "bloqueadas" las fechas del 15 y 16 de mayo para acoger allí dos conciertos de la banda comandada por Robe Iniesta. Lo tenía, eso sí, desde antes de que el pasado martes la banda hiciese público un comunicado anunciando la separación del grupo después de tres década de carrera ya que la "compenetración especial" entre los miembros del grupo no era la de antes.

Pero hace unos minutos, y en una rueda de prensa multitudinaria en un hotel de Madrid, el propio Robe, acompañado por el guitarrista Iñaki Uoho, ha confirmado que estas dos fechas marcarán el inicio de la gira de despedida de la banda. El resto de conciertos tendrá lugar en Murcia (22 y 23 de mayo, La Fica), Sevilla (30 de mayo, Estadio La Cartuja) y Madrid (5 y 6 de junio, Auditorio Miguel Ríos de Rivas). También pasarán por Santiago de Compostela (13 de junio, Monte do Gozo), Cáceres (20 de junio, Recinto Ferial), Barcelona (26 y 27 de junio, Parc del Forum) y Bilbao (18 de julio, Kobetamendi).

Las entradas se ponen a la venta hoy a las 15.00 horas desde la web de Ticketmaster y Live Nation, y mañana en El Corte Inglés.

"No vamos a irnos sin tocar alguna vez más". No van a ser conciertos tristes, alegres por vivir el presente mientras duran", han leído en la rueda de prensa. El concierto será un repaso a las canciones más importantes de Extremoduro, según han señalado Robe e Iñaki. Lo que no habrá, han anunciado, es disco nuevo de la banda.