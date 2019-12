El Palau de la Música retrasa su reapertura hasta la temporada 2022-2023

Cuando el pasado septiembre Levante-EMV le preguntó a la concejala de Cultura, Glòria Tello, cuándo reabrirá el Palau de la Música tras el cierre por los desprendimientos acaecidos en junio, la también presidenta del auditorio fue los menos precisa posible. «No sé cuando estará -dijo-. No me atrevo a hablar de temporadas, pero espero poder reabrirlo en la temporada 2021-2022, no sé si al principio o a mitad. Está claro que será antes de las elecciones».

Ayer, tres meses después de aquella entrevista, Tello compareció en rueda de prensa junto a la edil de Servicios Centrales Técnicos y Contratación, Luisa Notario, para anunciar que las obras de reforma del Palau de la Música comenzarán en el primer trimestre de 2021 después de que a lo largo de 2020 se publique y apruebe la licitación y adjudicación de estos trabajos.

Sobre la duración de la intervención, no fue Tello sino Notario la que estimó que una obra «de este calibre» podría durar entre doce y quince meses aproximadamente, y que cuando se redacte el proyecto definitivo se contemplará posibilidad de realizarla por fases para agilizar la apertura de alguna de las salas. Así pues, solo siendo muy optimistas se puede contemplar la posibilidad de que la reapertura del Palau se realice a mediados de la temporada 2021-2022. Todo parece apuntar a que la Orquesta de València no volverá a su sede hasta la temporada siguiente.

El presupuesto previsto para la redacción del proyecto asciende a 394.024,40 euros (IVA incluido). Algunas fuentes han estimado que la reforma completa del edificio estará en entre los 5 y 6 millones de euros. «Hoy no se puede tener una estimación. No lo sabemos, tanto el coste de la obra como el plazo de ejecución se tendrán una vez esté redactado el proyecto», indicó ayer la responsable de Servicios Centrales Técnicos.



Techos, butacas y climatización

El grueso de la reforma se centra en las salas Iturbi y Rodrigo, los espacios en los que en los últimos meses se han producido los desprendimientos en el techo que han obligado a cerrar la mayor parte del edificio y sacar los conciertos de la OV y resto de actuaciones musicales programadas, fuera del Palau de la Música. Una situación que, por lo dicho ayer por las edilas, se prolongará, como mínimo, durante los dos próximos años.

La reforma incluye la sustitución de los reflectores acústicos de estas dos salas, de las butacas, de los climatizadores y del sistema hidráulico. Según los informes periciales los desprendimientos sucedieron tras producirse fugas en este sistema de climatización.

Y, además de la reforma de las salas Iturbi y Rodrigo, la intervención incluye la renovación de diferentes instalaciones para disminuir el consumo energético y adecuarse a la normativa vigente, la reparación de la piedra que recubre la fachada del edificio y eliminar las filtraciones de agua también detectadas en el resto del inmueble.

Además, está programado actuar sobre la cúpula acristalada del edificio. En este caso se estudia la posibilidad de «aplicar una imprimación» para reducir las altas temperaturas que se alcanzan por los rayos del sol. Además, el ayuntamiento «estudiará la solución más propicia para recuperar la imagen original del edificio, eliminando elementos impropios y homogeneizando el color de toda la carpintería metálica exterior existente».

Cabe recordar que, también en aras de acercar la imagen del Palau a la idea del proyecto original redactado en 1984 por el arquitecto José María García de Paredes, la concejala Glòria Tello anunció a este periódico que se iba a eliminar el trencadís de la fachada colocado hace diez años y que se considera «un elemento impropio». Notario recordó ayer que esta eliminación no se contempla en este proyecto dado que se trata de una intervención «totalmente independiente» que se acometerá «en breve».

Está previsto que este viernes la Junta de Gobierno Local dé el visto bueno a la contratación de la redacción del proyecto de obra y su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de entonces, las empresas dispondrán de 40 días para presentar ofertas.

Notario comentó ayer que según las estimaciones de los técnicos del Servicio de Contratación, el proyecto podría estar adjudicado y formalizado a finales de marzo y ha expuesto que después habrá tres meses para su redacción. Respecto a la ejecución de la obra añadió que se debe tener en cuenta que por su dimensión económica implica un contrato «sujeto a legislación armonizada sometida a la normativa europea» que supone «unos plazos más largos».

Sobre la reapertura de la sala de exposiciones del Palau, en la que también se detectaron filtraciones de agua, Tello comentó ayer que «la idea es crear un espacio dedicado a la música dentro de la casa de la música».