Mara calabuig, La estética de una gran periodista

Siento frío, mucho frío? Hay ya, tantos amigos que se van yendo? Mara Calabuig, no importa la edad que tuviera, su gran personalidad y su indefinida delicadeza llenaba espacios en la vida de aquellos ella trataba. No hace mucho recibí una de esas cartas que escribía porque ya no hablaba por teléfono, para comentarme un artículo que yo acababa de publicar. Le contesté rápidamente ofreciéndome de todo corazón, de una forma egoísta, porque era mi necesidad el ir a verla o pasear despacio por la avenida del Antic Reine, donde ella vivía. Ya no obtuve respuesta y sentí ese frío intenso que escalofría por dentro.

Mi pensamiento cruje de tantos recuerdos. La conocí cuando estaba en la Ser de València, me llamó la atención su voz clara, matizada, casi musical con el vocabulario de persona que lee mucho. Y? vino el después. Sabía escuchar, algo que no se suele hacer; sus entrevistas llevaban, como quien no hace nada, a mirar hacia el interior y a confesarse. No existía en ella ninguna doble intención, solo presentar al personaje entrevistado tal cual era.

Su natural y cuidada elegancia, su amplísima cultura que, perfilaba cuidadosamente, carecía de pedantería.

Recuerdo cuando creamos el primer desfile de Arte y Moda en el Casco Antiguo de la ciudad. Me sorprendieron sus conocimientos sobre la moda y sus creadores. Si comíamos con algunos de ellos yo les escuchaba? Hablábamos de ese gran modisto valenciano que es Montesinos y coincidíamos en su magnetismo.

Contribuyó con gran actividad a la expansión de un mundo que llena revistas, programas de televisión y radios; en el cual existen muchos profesionales que genera una economía importante. Y? ¡tantas opiniones y juicios!

Sabía moverse con gran naturalidad en un mundo nada fácil y lleno de aparente frivolidad, sin embargo, tanto en sus conversaciones como en sus reportajes, sobre cualquier acto de sociedad, publicados en este mismo periódico, le daba un sinuoso tono cultural que no pasaba inadvertido.

Hablábamos por teléfono con frecuencia, me gustaba comentarle los matices de los actos sociales sobre los que escribía que, quizá, se prestaban a algún cotilleo, pero callaba y rápidamente pasábamos a comentar las últimas lecturas? Jamás habló mal de nadie. Sus pensamientos se los guardaba.

Mujer libre e independiente, amante de las artes, nunca presumió de ser una vanguardista, pero sus hechos y sus opiniones le delataban. La seguridad y su gran actividad mostraban a una mujer fuerte, muy hacia dentro de ella misma, sin embargo su salud era frágil y ella le ponía humor: «Me duelen todos los huesos, decía, es señal de que? ¡estoy viva!»

Amaba la vida. Quizá por eso quiso poseerla plenamente y algo ha de ir ocurriendo ahora, escondidamente en esa oscuridad, invulnerable y misteriosa.