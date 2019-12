Román Collado participa en un festival solidario en La Vall d'Uixó el 2 de febrero

Los matadores de toros Román Collado y Serafín Marín participarán el próximo 2 de febrero en un festival taurino en La Vall d'Uixó. La plaza de toros situada en la finca Los Ángeles, propiedad del expiloto Álex Debón, será el escenario en el que harán el paseíllo estos dos toreros que, junto al rejoneador Pablo Donat, torearán novillos de la ganadería de Daniel Ramos. El objetivo es completar el aforo de 1.500 personas de la plaza, colgar el cartel de «No hay billetes» y, con ello, recaudar fondos que se destinarán a dar una vida mejor a Izan y Martín, dos niños de la Vall d'Uixó de cinco y tres años que padecen algunas de las denominadas enfermedades raras. El mundo del toro no ha dudado en sumarse a la iniciativa para sufragar el elevado coste del cuidado de los dos niños y la investigación sobre su enfermedad. Izan no habla ni imita gestos o sonidos, y tiene el nivel cognitivo de un bebé de 9 meses, por lo que necesita los mismos cuidados. A su vez, Martín tiene el síndrome de Angelman, una dolencia para la que no hay cura, lo que llevó a crear la asociación «Sonriendo con Martín», a la que se destinará la mitad de los beneficios del festival, para investigar la patología. El festival taurino comenzará a las 12.00 horas y a continuación habrá un ágape e, incluso, se sorteará una muleta de Serafín Marín con la que toreó en la última tarde de toros en Barcelona.