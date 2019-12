Libros universales, feministas o de autores valencianos por Navidad

En plena vorágine de compras, con las calles repletas de gente dispuestas a sorprender a parejas, amigos y familia todavía hay quien se pregunta qué regalar en Navidad. Este interrogante, además, se repite durante todo el periodo navideño en el amigo invisible y en Reyes. Artículos de decoración, moda, marroquinería o joyería son algunos de los más consumidos de forma habitual y, aunque este año el regalo estrella es una máquina sexual, no podemos pasar por alto que regalar un buen libro ofrecerá a la persona que lo reciba una grata y entretenida experiencia. Ahora bien, si no sabes qué libro regalar en Navidad, aquí te proponemos algunos con los que seguro que aciertas.



Los grandes clásicos

Literatura feminista

Autores valencianos

Una forma segura de acertar con el regalo es recurrir a las grandes obras de la literatura.de Gabriel García Márquez es un clásico del siglo XX que refleja la una mítica familia en la mítica aldea de Macondo. La saga de los Buendía es, además, referente imprescindible en el devenir de la narrativa latinoamericana.La gran parodia de los libros de caballería que ideó y escribió Miguel de Cervantes es la mayor obra literaria en lengua española de la historia.es la historia de un hidalgo aldeano que enloquece de tanto leer las inverosímiles hazañas de héroes como Amadís y Palmerín, y que, al igual que los caballeros andantes, se echa a los caminos con el noble afán de ayudar a los necesitados. Pero es mucho más que una novela humorística, el libro refleja la grandeza y la miseria de la condición humana de la mano de un loco que, en ocasiones, hace gala de una envidiable cordura.es la gran obra de la norteamericana Harper Lee. En sus páginas, la defensa de un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca en Alabama refleja la vida en Estados Unidos en la década de los años 30 con la comunidad negra segregada, los prejuicios raciales y el sistema judicial sin garantías para los afroamericanos.Antes del 'Me too' y de las grandes manifestaciones feministas, la lucha por los derechos de las mujeres tenían un apoyo infinitamente menor. Así, la historia de la literatura universal está marcada también por el machismo imperante y la desigualdad de género y cientos de miles de autoras vieron durante siglos sus sueños truncados y sus voces se ocultaron tras el anonimato. La mayor conciencia feminista que existe en la actualidad puede corregir ese déficit histórico, aquí algunas recomendaciones de obras escritas por mujeres.Cuando en el año 1928 a Virginia Woolf le propusieron hacer unas charlas sobre la mujer y la novela, la autora abordó la cuestión desde un punto de vista realista y valiente. Solo nueve años después de la llegada del voto femenino, Woolf explicó que la independencia económica y personal de la mujer es lo que necesitan para escribir novelas.es una lectua apasionante y la contribución de una autora exquisita al feminismo."Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos es posible incluso que no exista", escribe Virginie Despentes en su incisivo ensayo sobre feminismo y teoría de género. El libro, uno de los referentes del feminismo en la actualidad habla sin tabúes sobre la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad y la pornografía."Con paciencia. Con cariño. Con respeto. Sin vergüenza. Así es cómo deberíamos vivir esto del sexo". El colectivo Hello Nipple, una plataforma divulgativa de buenas prácticas afectivo-sexuales, ha editado en formato libro ocho relatos que recorren las particularidades de la intimidad humana donde el sexo traspasa lo límites de la carne y el hueso para filtrarse como hilo conductor de la erótica cotidianidad en la que estamos inmersos. Además,cuenta con fotografías e ilustraciones de varias mujeres. Entre ellas, la valenciana África Pitarch. La mitad de la recaudación de este libro se destina a la asociación AADAS en su labor de asistencia integral, especializada y gratuita a personas que han sufrido agresiones sexuales, mostrando apoyo tanto a nivel psicológico como jurídico.Con dos millones de ejemplares vendidos, las obras de Elisabet Benavent, conocida en el mundo literario y en las redes por su alter ego 'Betacoqueta', es uno de los nombres femeninos con más obras en las estanterías de las librerías. En concreto, esta joven de Gandía, tiene 19 libros publicados desde 2013. Su última obra,es un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder en esta aventura de carretera.Fani Grande vuelve con la saga 'Empar' dedicada a los más pequeños de la casa. Tras, la autora valenciana se sumergió en las historietas teatralizadas de Empar, que fue fallera mayor y que ahora lucha contra el patiarcado si la 'becadeta' se lo permite., es el último libro de la colección de Bromera.Pablo Sebastiá Tirado, de Castelló de la Plana, ha publicado, una novela que nos sumerge en los bajos fondos barceloneses, pero también nos lleva de viaje hasta Islandia o Sicilia. "Los capos de la mafia en Barcelona, los Ferrutti, dueños de locales de juego clandestino, reyes del tráfico de drogas y de la trata, aparecen muertos en uno de sus antros. Hasta entonces parecían ejercer el control sobre toda la ciudad y tener a la policía a su servicio, pero Hannu se confirma como el mejor para eliminar escoria humana de la faz de la tierra y nunca deja un cabo suelto. Esta vez, sin embargo, una joven y su bebé se cruzan en su camino y en el de su fiel compañero, un rottweiler gigantesco de color azabache. Juntos deben huir del resto del clan de los Ferrutti y de una Barcelona corrupta y sumida en el odio€", se puede leer en la sinopsis de este apasionante relato negro.