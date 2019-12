Chayanne elige València para su vuelta a los escenarios

El cantante, actor y bailarín portorriqueño Chayanne ha escogido València para su regreso a los escenarios españoles. Será en el marco de su gira «Desde el alma». Así lo confirmó ayer la productora del cantante, que indicó que Chayanne interpretará sus grandes éxitos en la Plaza de Toros de València el 17 de abril de 2020. Después la gira lo llevará el 18 de abril al Palau Sant Jordi de Barcelona, y dos días después, el 20, actuará en el Wizink Center de Madrid.

El 23 de abril lo hará en el Estadio Olímpico de Sevilla y al día siguiente en la Plaza de Toros de Murcia. La gira española se cerrará el 26 de abril en A Coruña.

Chayanne celebró entre agosto y noviembre una gira por once países de Latinoamérica y Norteamérica, en una serie de 67 conciertos.

El cantante es uno de los ídolos de la música latina, ha colaborado con artistas de renombre internacional, tiene cuatro décadas de carrera musical y ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo.

Durante su nueva gira, el artista interpretará canciones de su último álbum, En todo estaré (2017), pero no pasará por alto sus grandes éxitos, como «Salomé», «Yo te amo», «Y tú te vas» o «Torero». A partir de 2017, Chayanne decidió dar un giro en su trayectoria musical e inició una serie de colaboraciones con cantantes de reggaetón, como Wisin u Ozuna, con quienes lanzó temas como «Qué me has hecho» o «Choka choka».

Desde la década de los 80, ha protagonizado cameos en varias producciones latinoamericanas, lo que ha hecho aumentar sus éxitos entre el público latino. Además, ha puesto la música a una gran cantidad de telenovelas de éxito en países como Argentina, México o Puerto Rico.