MasterChef 8 pesca en València

El casting presencial para MasterChef 8 llegó ayer a València después de haber logrado récord de inscripciones este año: casi 29.000 candidaturas para participar en la nueva edición del talent culinario de La 1, de las cuales sólo 500 han podido disfrutar de la fase presencial. Después de haber pasado por Sevilla, Bilbao, Barcelona y Madrid, el proceso de selección reunió ayer en València a 80 candidatos, de los cuales por la tarde fueron elegidos por un equipo de expertos culinarios (el mismo que en el resto de las ciudades) los cocineros amateurs que pasarán a la siguiente ronda.

Según explicaron ayer fuentes de la organización, muchos de los aspirantes se han decantado por presentar dulces, aunque también se han podido ver contundentes platos de carne como secreto ibérico o rabo de toro. «El detallado cuidado de la estética del emplatado ha vuelto a poner de manifiesto el nivel de los candidatos de la futura edición», asegura el programa.

«Si te digo que es una tarta de queso no te digo nada, pero si te digo que es una 'Alicante cheescake' igual mola más, explicaba Juan Luis, empresario alicantino mientras preparada su tarta de queso con elaboración francesa con crumble de turrón encima. Eloisa, estudiante, contaba que se había presentado a MasterChef «porque me encanta el programa y me encantaría vivir la experiencia y ser una aspirante». Su propuesta para convencer al jurado eran unas carrilladas ibéricas con salsa de zanahoria, pimiento y cebolla «que siempre hacía mi abuela en el pueblo y ahora la hace mi madre. Y también unas alcachofas fritas, que es mi comida favorita».

Ricardo, profesor educación física, cocinó un curry massaman, «que es un curry estilo tailandés, que va muy dulce, con muchas especias», también y unos tallarines de calabacín, una 'canelle' con una parmentier de boniato rebozada en coco rallado, comino y almendra rallada, y un solomillo de pollo marinado en jengibre. «Quiero entrar en MasterChef para arreglar la vida a los míos y porque yo quiero dedicarme a esto», subrayaba.

Monica, especialista en medicina integrativa, confeccionó una «muhammara a la leonesa». «La llamo así porque tiene una base de alubias blancas, y la mujamara, que es una especie de paté sirio que consiste en pimientos rojos y nueces». Y Carlos, estudiante de costura, optó por un plato basado en la cultura japonesa, de la que se considera «un friki», y de la caribeña, «de donde viene mi madre». «Y no uso nada de plástico, todo lo elaboro yo. Soy un cocinero con conciencia».