La reforma del Palau se iniciará en la Sala Iturbi para que abra en la temporada 21-22

Tello, en la presentación del cupón en el Teatro Principal.

La concejala de Cultura de València y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, aseguró ayer que la intención de la dirección del auditorio valenciano, que ha cumplido seis meses cerrado por problemas estructurales, es que la sala Iturbi abra al público la temporada 2021-2022. Para ello, la reforma del Palau se iniciará por la sala más grande y, una vez abierta esta, continuará en el resto del edificio.

«Queremos que la primera intervención sea en la Sala Iturbi, que es nuestra sala grande, para no tener que esperar a que terminen todas las obras y poder abrir el Palau mucho antes», señaló la concejala, que añadió: «Creo que para la temporada 21-22 ya podríamos disponer de ella». La intervención incluirá cambios en el suelo, el techo, las butacas y las conchas acústicas.

En declaraciones tras la presentación del cupón que la ONCE dedica al Teatro Principal de València, Tello aclaró que hasta que no dispongan de un proyecto final realizado por un equipo de arquitectos no se sabrán los plazos aunque ha remarcado que la primera sala en rehabilitarse será la Iturbi.

La edila subrayó que la Iturbi es la sala donde tienen lugar los conciertos «mas importantes», por lo que su rehabilitación es «lo primero» y así se ha establecido como condición en el pliego del proyecto. Tal como reveló Levante-EMV la pasada semana, el pliego valora el coste de la las obras del Palau en unos 7,5 millones de euros.

La concejala ha informado de que ya se han aprobado en Junta de Gobierno los pliegos para la redacción del anteproyecto y el proyecto de obra de forma conjunta, algo que «permite ganar unos meses». «Como administración pública tenemos que basarnos en los procesos que marca la Ley, pero estamos poniendo todo de nuestra parte para que sea el proyecto que más rapidez tenga dentro de todos los que tiene que hacer el ayuntamiento», explicó.

En este sentido, volvió a criticar que el problema del Palau viene «de origen» de diseño del edificio e insistió en que las obras de climatización permitirán además conseguir «un ahorro energético importantísimo», pues el mecanismo actual supone «un derroche muy grande» al final del año.