¿Quiénes serán los ganadores de los Globos de Oro?

Tras meses y meses triunfando en los cines de medio planeta, "Dolor y gloria" afronta la hora de la verdad en Hollywood con los Globos de Oro, que cada año inauguran la temporada de premios y que en esta ocasión se presentan especialmente abiertos y sin claros favoritos.

La cinta española de Pedro Almodóvar y que protagonizó Antonio Banderas no será la única baza hispana en la ceremonia que se celebrará en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del lunes), ya que también están nominadas la cubana Ana de Armas ("Puñales por la espalda") y la estrella latina Jennifer López ("Estafadoras de Wall Street").

Al margen de quién salga como vencedor de la gala, el titular de entrada lo deja Ricky Gervais, que presentará sus quintos Globos de Oro y cuyos afilados y ácidos dardos se esperan con tantas ganas casi como el nombre de los ganadores.

En cuanto a la competición, hacía años que Hollywood, y el cine en general, no disfrutaba de una cosecha tan sabrosa, variada y excelente como la de 2019.

Basta con mirar las categorías reinas de los Globos de Oro para apreciar la apasionante disputa que se espera de cara a conocer los ganadores: "1917", "The Irishman", "Joker", "Historia de un matrimonio" y "Los dos papas" en busca del premio a la mejor cinta dramática; y "Jojo Rabbit", "Puñales por la espalda", "Érase una vez... en Hollywood", "Rocketman" y "Yo soy Dolemite" a la caza del reconocimiento a mejor comedia o musical.

Lo mismo puede decirse de la distinción a la mejor dirección, un año más lastrada, eso sí, por la ausencia de mujeres nominadas.

Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Érase una vez... en Hollywood"), Sam Mendes ("1917"), Todd Phillips ("Joker") y la sorpresa de Bong Joon-ho ("Parásitos") prometen emociones fuertes en este apartado.

Precisamente, el fenómeno de la surcoreana "Parásitos" es el gran rival de la española "Dolor y gloria" en la categoría de mejor película en lengua extranjera, donde también están nominadas la estadounidense "La despedida" (que combina inglés y mandarín), y las francesas "Los Miserables" y "Retrato de una mujer en llamas".

No será la única oportunidad para la película de Almodóvar de salir vencedora, ya que Antonio Banderas, unánimemente alabado por su papel en "Dolor y gloria", optará al Globo de Oro a mejor actor de una película dramática.

Sin embargo, el malagueño se las verá con auténticos titanes: Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Historia de un matrimonio"), Christian Bale ("Le Mans '66") y Jonathan Pryce ("Los dos papas").

Otro nombre latino en mayúsculas es el de Ana de Armas, que gracias a su inocente y humorístico papel en "Puñales por la espalda" podría hacerse con el premio a la mejor actriz de una comedia o musical.

Sus rivales serán Awkwafina ("La despedida"), Cate Blanchett ("Dónde estás, Bernadette"), Beanie Feldstein ("Súper empollonas") y Emma Thompson ("Late Night").

Y todo ello sin olvidar a una de las grandes sensaciones del año: Jennifer López, quien con su aplaudida interpretación de la bailarina de "striptease" Ramona en "Estafadoras de Wall Street" aspira a anotarse el Globo de Oro a mejor actriz de reparto.

En su camino podría cruzarse Laura Dern, siempre impecable y que maravilló como la abogada de "Historia de un matrimonio".

Esta película de Noah Baumbach es la que parte con ventaja para la gala gracias a sus seis nominaciones, una más que las de "The Irishman" y "Érase una vez... en Hollywood".

Tampoco se pueden olvidar los apartados televisivos de los Globos de Oro, en los que las series "Chernobyl", "The Crown" y "Creedme" lideran las nominaciones con cuatro candidaturas.

"The Crown" y "Succession" se postulan como principales aspirantes al premio al mejor drama televisivo, donde también serán candidatas "Big Little Lies", "Killing Eve" y "The Morning Show".

Y tras su éxito en los Emmy, "Fleabag" parece una buena apuesta para el galardón a la mejor comedia o musical, que cuenta además como nominadas con "El método Kominsky" (ganadora en 2019), "Barry", "La maravillosa señora Maisel" y "The Politician".

Finalmente, "Chernobyl" es la favorita indiscutible para llevarse el Globo de Oro a la mejor serie limitada ante "Trampa 22", "Fosse/Verdon", "La voz más alta" y "Creedme".