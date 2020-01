"Dolor y Gloria" compite en los Bafta dominados por "Joker"

Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, compite como mejor película en lengua no inglesa en la edición de este año de los premios británicos de cine Bafta, dominados por la cinta estadounidense Joker, con 11 nominaciones.

En otros gestos a la realización latina, Klaus, del también director español Sergio Pablos, está nominada como mejor cinta de animación, mientras que The Two Popes ( Los dos papas), dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, concurre en la sección de mejor película británica. Retablo, del británico-peruano Álvaro Delgado-Aparicio, figura en la categoría de mejor debut de un guionista, productor o director británico, junto con Bait, de Mark Jenkin, Maiden (Alex Holmes), For Sama (Waad al-Kateab y Edward Watts) y Only You, de Harry Wootliff.

Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, lidera con un total de 11 nominaciones las candidaturas a los premios concedidos por la Academia británica de artes del cine y la televisión (Bafta, en inglés), que se entregarán el 2 de febrero en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres.

Está seguida de The Irishman ( El irlandés), de Martin Scorsese, y Once upon a Time... in Hollywood ( Érase una vez...en Hollywood), de Tarantino, con diez cada una, y de 1917, de Sam Mendes, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, que optan respectivamente a nueve y seis galardones. Compiten por el preciado premio a la mejor película Joker, The Irishman, Parasite, 1917 y Once upon a Time... in Hollywood, de Phillips, Scorsese, Bong Joon-Ho, Mendes y Tarantino respectivamente -las dos últimas, grandes triunfadoras de los Globos de Oro-. En la sección en habla no inglesa, la cinta de Pedro y Agustín Almodóvar se enfrenta a Parasite, For Sama (Waad al-Kateab, Edward Watts), The Farewell (Lulu Wang) y Portrait of a Lady On Fire (Céline Sciamma). Las nominaciones en la 73 edición de los Bafta, que se conceden después de los Globos de Oro y antes que los Óscar estadounidenses, han suscitado críticas dentro y fuera del sector por estar dominadas por hombres de raza blanca.