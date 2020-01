Muere la escritora valenciana Isabel-Clara Simó

La escritora, periodista y educadora Isabel-Clara Simó Monllór ha muerto hoy a los 76 años en Alcoi, su ciudad natal.

La autora valenciana, nacida el 4 de abril de 1943, se licenció en Filosofía en la Universitat de València, iniciando su trayectoria con la consecución del Premi Víctor Català con la recopilación "És quan miro que hi veig clar" (1979), en el que ya se puede vislumbrar el camino que seguirá la producción de ficción de la autora: una literatura de ojos hacia fuera, que toma como referente el mundo real e interpela al lector desde la realidad cotidiana.

Con reediciones constantes de su obra y traducciones a varios idiomas, Isabel-Clara Simó fue una de las figuras más populares de la literatura actual en catalán. Ha sido galardonada en múltiples ocasiones; entre otras distinciones, en 1978 con el Premi Victor Català por "La salvatge"; el 1999 se le concedió la Creu de Sant Jordi por su trayectoria literaria, y en 2001 le otorgaron el Premi Andròmina de narrativa por "Hum... Rita!: l'home que ensumava dones" y el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en ensayo por "En legítima defensa".

También fue distingiuida con el XIX Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira por "El meu germà Pol". Además, era miembro de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y ganadora del 49 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2017), entre muchos otros galardones. "És quan miro que hi veig clar" (1979), "Històries perverses" (1992, premio Crítica Serra d'Or), "La salvatge" (1993, Premi Sant Jordi), "Dones" (1997), que fue adaptada al cine, o "Amor meva" (2010, Premi Joanot Martorell) son algunas de sus novelas más celebradas.

La última novela de Isabel-Clara Simó fue 'La sarbatana', publicada en septiembre del 2019. La escritora también es autora de guiones televisivos y radiofónicos, como el de la recordada serie de TV-3 'La granja' (1989-1990), e hizo incursiones en el mundo del teatro, con las obras 'Cómplices' (2003) y 'La visita ', Premio de Teatro Ciudad de Alcoi. La escritora también cultivó el género del ensayo con disertaciones como 'Sobre el nacionalisme', en el 2000, sobre la identidad catalana actual; el homenaje a Montserrat Roig 'Si em necessites, xiula' (2005); 'Adéu, Boadella' (2008) y 'Cartes d'independència a la vora d'una tassa de te' (2011), coescrito con la también desaparecida Patricia Gabancho.

«La literatura no es una terapia, no sirve para nada. Es una obra de arte. No es útil: si desea cosas útiles, vaya a la ferretería. La literatura es un instrumento de pensar y sentir », afirmaba la escritora valenciana al recibir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en 2017 "por su compromiso con la cultura del país". "El Nobel catalán", dijo ella. "Un acto de amor completo que me ha dejado desarmada y absorta".

Isabel-Clara Simó fue la quinta mujer que recibía este premio. Mercè Rodoreda (1980), Teresa Pàmies (2001) y Montserrat Abelló (2008) también estaban en la lista. Entre los hombres, Guarner, Fuster, Estellés, Joan F. Mira o Raimon, por citar sólo a los valencianos.

El pasado 5 de enero la sección Panorama de Levante-EMV publicó su cuento "La casa dels anglesos".

Isabel- Carla Simó era licenciada en filosofía por la Universitat de València en periodismo y doctorada en filología románica. En la universidad entra en contacto con los primeros grupos nacionalistas, bajo la maestría de Joan Fuster. Ejerció de profesora en Buñol y en el IES Ramon Muntaner de Figueres, ciudad donde a la que se trasladó con su marido, el periodista Xavier Dalfó y donde nacieron dos sus hijos, y también en el IB San José de Calasanz de Barcelona. Pasó al periodismo en 1972 como directora del semanario Canigó y colaboró habitualmente en diversos medios de comunicación.

En 1996 fue nombrada delegada del Llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la etapa que este organismo pasó a formar parte de la Institució de les Lletres Catalanes (IEC), cargo que ejerce hasta 1998 (la misma institución la nombró decana en el 2016).

Tal como destaca l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en sus novelas, igual como en los cuentos, Isabel-Clara Simó quiere retratar las diferentes facetas de la "comedia humana". Su novelística recrea personajes complejos que mantienen relaciones conflictivas y que la autora presenta en relatos bien estructurados y con un cuidado trabajo de lenguaje.

Destacan, entre otros, "Júlia" (1983), basada en los hechos históricos de la Revolución del «Petroli» en Alcoi de finales del siglo XIX; la novela psicológica "T'estimo Marta" (1986); "Els ulls de Clídice" (1990), donde explica la relación de tres personas en un círculo cerrado; La veïna (1990), donde presenta un antihéroe que se ve obligado a investigar un asesinato es inculpado; "Nati" (1991), un relato con trasfondo de crítica social; "La salvatge" (1993), elegía de Dolores Mendoza galardonada con el Premi Sant Jordi, traducida a numerosos idiomas y con reediciones constantes; "El Pare" (1994), biografía novelada de Jacint Verdaguer, de la que se hizo una adaptación radiofónica en Cataluña Radio; "La innocent" (1995), Premi València de Literatura; "El professor de música" (1998), una novela ambiciosa y exigente con el lector, galardonada con el Premio de la Crítica de los Escritores Valencianos; "El gust amarg de la cervesa" (1999); "T'imagines la vida sense ell?" (2000), donde rehace la historia de un crimen perfecto, como venganza de treinta años de agresiones psicológicas; "Hum... Rita! L'home que ensumava dones" (2001), Premi Octubre-Andròmina de narrativa; "Amor meva" (2010), Premi Joanot Martorell o "Els invisibles" (2013), entre otros.

En sus cuentos y novelas ha creado unos personajes complejos que mantienen relaciones conflictivas, como "Nati" (1991), "Raquel" (1992), los d'"Històries perverses" (1992) o los de "T'imagines la vida sense ell?" (2000). Obras com "Júlia" (1983) o "D'Alcoi a Nova York" (1987) estaban ambientadas en Alcoi, su ciudad natal.

La mayoría de sus obras han sido publicadas por la editorial valenciana Bromera aunque sin exclusividad: Ediciones 62 y 3 y 4 la tienen en sus catálogos.