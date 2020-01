"Malasaña 32" abre la nueva temporada de preestrenos del Festival de Cine de Paterna

Los cines Kinépolis y el Ayuntamiento de Paterna continúan apostando por las producciones nacionales a través de los Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis, que hoy abrirá su cuarta temporada con la cinta de terror "Malasaña 32" y la presencia de su director Albert Pintó, nominado a los Premios Gaudí en 2015 por su corto Nada S.A. y galardonado en la 50 edición del Festival de Sitges con el premio a la mejor película por su ópera prima Matar a Dios (2017).

La proyección estará presentada por el propio realizador, considerado uno de grandes valores nacionales del género.

Inspirada en hechos reales, la película sitúa su acción a finales de los años 70, cuando la familia Olmedo compra un antiguo piso en el número 32 de la calle Manuela Malasaña de Madrid. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital. Pero hay algo que la familia no sabe: en la casa que han comprado, no están solos... Algo que desconocen va a poner en peligro sus vidas y tendrán que defenderse. ¿Y si lo más terrorífico de la ciudad no estuviera fuera... sino dentro de tu casa?

Protagonizada, entre otros, por Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura y Javier Botet, "Malasaña 32" es una producción de Mr. Fields and Friends, Atresmedia Cine, Warner Bros. Entertainment España, Bambú Producciones, Malasaña Movie AIE y 4 CATS Pictures. La película llegará a las salas el 17 de enero y está distribuida por Warner Bros. Pictures España.

Mediante este ciclo, Kinépolis y el Ayuntamiento de Paterna pretenden consolidar la conexión entre Valencia y los principales nombres que integran el cine español a través de diferentes preestrenos y presentaciones especiales.