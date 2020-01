Eminem lanza su álbum de estudio más problemático

Para sorpresa de todos, el rapero estadounidense Eminem ha sacado un nuevo álbum de estudio titualado 'Music To Be Murdered By' (Música para ser asesinado por), un polémico lanzamiento relacionado con temas oscuros y sensibles, como el atentado de Manchester de 2017 durante un concierto de Ariana Grande, donde murieron 22 personas.

Pero, lo que podría haber sido un lanzamiento estrella se ha visto empañado por el aluvión de críticas que está recibiendo el cantante debido a uno de los versos de la canción 'Unaccommodating'. "Estoy considerando gritar 'bombas fuera' en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande", rapea Eminem, haciendo referencia al terrorista Salman Ramadan Abedi, principal culpable de lo sucedido en Manchester.

Tanto los fans de Ariana Grande, los fans del artista y cualquier otra persona que haya escuchado la canción han criticado duramente al rapero por la mención de un ataque terrorista tan sonado y doloroso como fue el de Manchester. Pese a que Ariana Grande todavía no ha roto su silencio para hablar de la canción, no dudamos en que la artista debe de sentirse dolida por la forma en la que Eminen la menciona en su canción.

Recordemos que Ariana pasó por unas semanas muy duras después del ataque terrorista que enturbió su concierto. La cantante realizó diversas entrevistas en las que, entre lágrimas, contó como estaba viviendo lo sucedido y convocó un concierto benéfico masivo dos semanas después del atentado para recaudar fondos para las víctimas del atentado y los servicios de emergencias de Manchester y Londres. One Love Manchester recaudó trece millones de euros y unió a 50.000 personas por la misma causa.