Pepa Flores, la gran incógnita de los Goya

La asistencia de Pepa Flores es la gran incógnita de la 34.ª edición de los Premios Goya, que se celebrarán el próximo sábado en Málaga y que reconocerán la trayectoria de la actriz andaluza, que lleva más de tres décadas retirada. Según la hermana de la artista, Vicky Flores, Pepa no acudirá a por el Goya de Honor. «Lo va a recibir quien sea, ella no. No va a ir a por él», aseguró en el programa «El Madroño» de Telemadrid. Aunque sus palabras todavía no han sido confirmadas por la Academia de Cine, la encargada de organizar los galardones.

Todo apunta a que será la hija de Marisol, María Esteve, quien recoja el premio en nombre de su madre. Pepa Flores decidió retirarse de la actuación cuando tenía 38 años, y desde entonces ha protagonizado escasas apariciones públicas. Su otra hija, Celia, que es cantante y ha publicado tres discos, explicó en el programa «Lazos de sangre» que «dentro de la música y del cine, ya no podía hacer nada más. Necesitaba quedarse tranquila en su casa, coger su guitarra€ disfrutar de su soledad. Pepa es una persona que respeta a todo el mundo y lo único que quiere es paz». Actualmente, Pepa Flores tiene 71 años y vive en un pueblo de Málaga junto a su pareja desde hace 30 años, el italiano Massimo Stecchini.



Cintas favoritas

Son tres las películas que se disputarán el mayor número de «cabezones» en la gala del próximo sábado. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, lidera con un total de 17 nominaciones mientras que Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, competirá en 16 categorías. La trinchera infinita, en la que el trío formado por Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goneaga da voz a los hombres que permanecieron ocultos en sus casas desde la Guerra Civil, es la tercera película más nominada de los Goya con un total de 15 nominaciones, entre ellas Mejor película y dirección.

Los humoristas Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que repetirán como maestros de ceremonias, darán hoy más detalles de la ceremonia en la rueda de prensa sobre los galardones.