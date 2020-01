El 4Ever renueva su imagen con Wilco pero sin olvidar sus esencias ochenteras

Tras el pinchazo de 2019, cuando ni Tears for Fears ni Keane ni Los Planetas lograron llenar una Marina Sur azotada por el impenitente calor del mes de julio, el festival 4Ever le ha dado una vuelta a su concepto y a su imagen cambiando de lugar, evitando (en lo posible) los días más duros del verano y proponiendo un cartel (doble) clásico pero sin olor a camiseta vieja.

Ojo, la tercera edición del 4Ever -que tendrá lugar en la Plaza de Toros, con lo que se intenta garantizar que no existirán los enormes huecos entre el público de la pasada edición-, seguirá siendo un festival de vuelo nostálgico en el que la década de los 80 seguirá cargando con la mayor parte del peso del cartel.

Si en la primera edición los principales atractivos fueron Simple Minds y The Cult y en la segunda el gancho fue el de los mencionados Tears for Fears, en esta ocasión el cartel de uno de los dos días de conciertos (el del 26 de junio) estará ocupado por Orquestal Manouvres in the Dark (OMD), The Stranglers y Marc Almond (más una banda valenciana por confirmar). Son artistas que pese a su veteranía siguen actuando con cierta asiduidad y publicando nuevos trabajos de estudio.

Además, OMD -que anda celebrando los 40 años de carrera con gema de pop sintetizado como «Enola Gay», «Souvenir» o «Joan of Arc») actuaron en València hace ahora 35 años; mientras que Marc Almond ha visitado la ciudad en varias ocasiones (con y sin Soft Cell) desde la década de los 80. El 4Ever promete un espectáculo en el que no faltarán «Tainted Love», «Say Hello, Wave Goodbye», «Bedsitter») ni sus versiones de clásicos de Gene Pitney o Jacques Brel.



Jeff no iba a volver a la ciudad

Pero sin duda la confirmación que más ha llamado la atención entre la parroquia rockera y más o menos «indie» de València es la de Wilco, que actuará en la segunda jornada del festival. Años después de su aciago concierto en el Greenspace de València (fue en 2008 y algunos aseguran que el artista juró que no volvería por aquí ya que el público no dejó de hablar durante su actuación) Jeff Tweedy llegará a la ciudad con Ode to Joy (2019), un disco rock calido y confesional publicado el pasado año y perfectamente acorde a Vámonos (para poder volver), la magnífica autobiografía del músico de Illinois que también se editó en España el pasado año.

Además de Wilco y del madrileño Quique González (quien, por cierto, actúa la próxima semana en la Rambleta), en esta segunda jornada del 4Ever actuarán por primera vez en València (aunque estuvieron hace unos años en el FIB) los británicos Madness, maestros por su forma de fundir ska, reggae y pop contagioso en imborrables viñetas de costumbrismo urbano y con un imponente rosario de hits entre los que se encuentran «Our House», «My Girl», «Baggy Trousers», «It Must Be Love» o «One Step Beyond» son absolutos clásicos y ha convertido a la banda en una presencia insustituible en el imaginario de varias generaciones.