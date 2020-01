Un joven presidente Snow, protagonista del nuevo libro de 'Los juegos del hambre'

Suzanne Collins, la autora de la exitosa serie distópica juvenil 'Los juegos del hambre', publicará una nueva historia situada antes de los eventos descritos en la trilogía original, titulada The Ballad of Songbirds and Snakes. Y, por inverosímil que parezca, el nuevo libro está protagonizado por un joven Coriolanus Snow, esto es, el presidente Snow, el villano principal de la historia original y némesis de Katniss.



Así lo reveló Entertainment Weekly, que confirmó que el personaje será el protagonista de la nueva novela de Collins. Junto al anuncio, el medio compartió a través de Instagram una imagen en la que un joven Snow, al que interpretó Donald Sutherland en las películas basadas en la trilogía, aparece con semblante sonriente, sus característicos ojos azules y pelo blanco, mientras sostiene una rosa blanca.





Junto a la información, el citado medio también publicó un extracto de la novela de Collins. El libro comienza con, mientras que se anuncia, al mismo tiempo, que los tributos de los Juegos del Hambre tendrán mentores por primera vez en su historia., terminará siendo el encargado de ayudar a una joven del distrito 12, algo que no entraba en sus planes. The Ballad of Songbirds and Snakes se publicará el próximo 19 de mayo en inglés, y no sería descabellado que, tras el éxito de las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, la precuela tuviera una adaptación.y contó con tres secuelas: En llamas, Sinsajo Parte 1 y Sinsajo Parte 2, estrenadas, respectivamente, en 2013, 2014 y 2015. En total, las cuatro películas inspiradas en la historia original de Suzanne Collins recaudaron más de 1.451 millones de dólares en taquilla.