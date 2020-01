Mom Laferte: "No volvería a cantar con Plácido Domingo"

La reciente ganadora del Latin Grammy al mejor álbum de música alternativa, la chilena Mon Laferte, ha manifestado en una entrevista con Efe que, de volver a recibir una invitación del tenor español Plácido Domingo para cantar con él como sucedió en Chile en 2018, lo rechazaría.

"Conocí a un hombre bello, respetuoso, amable, talentoso. Y me quedo con esa imagen. Pero hoy no volvería a cantar con él después de saber lo que pasó. Es difícil", ha afirmado la artista chilena al ser preguntada por las acusaciones contra el tenor español sobre un supuesto acoso sexual.

A finales de 2019, una veintena de cantantes denunciaron al tenor español en Norteamérica por acoso sexual, acusaciones que este negó, asegurando que "nunca" se había comportado "del modo acosador, agresivo y vulgar" que le reprochaban y que había sido "galante" en los "límites de la caballerosidad".

La polémica provocó varias cancelaciones en Estados Unidos y la renuncia por su parte a la dirección de la Ópera de Los Ángeles, mientras que otra parte del mundo acogió las reapariciones del español entre aplausos y algodones, como la Ópera de Viena.

"No estoy enterada al cien por cien y no quisiera mentir. Soy ignorante del tema al completo, pero le daría mi voto de confianza a las mujeres, simplemente porque históricamente siempre se le ha creído más a los hombres", ha argumentado Laferte al asumir su posición.

La artista, que en la última ceremonia de los Latin Grammy desfiló con un mensaje sobre el pecho descubierto para reivindicar la lucha de los jóvenes de su país en las manifestaciones contra el modelo neoliberal y la desigualdad, es conocida además de por su talento por no callarse su opinión.

"No necesariamente todos los artistas tienen que significarse así. Hay quienes lo llevan de otra manera más privada y quienes no tienen por qué interesarse por estos temas. Creo mucho en la libertad de expresión y en un mundo donde quepan muchos mundos", ha comentado respecto al compromiso de sus compañeros ante determinadas polémicas.

Optimista se ha mostrado respecto al avance de los derechos de la mujer, también en la música, sector en el que según un reciente informe aún reina la desigualdad. "El mundo está cambiando, viviendo una revolución bellísima, una revolución grande. Estamos empezando a ser conscientes de la desigualdad en los espacios culturales. Antes no se cuestionaba que solo un 30% del mercado de la música fuese femenino. Y hasta hace no mucho de repente me decían que no podía tocar en un festival porque ya había una mujer en el cartel", ha señalado.

Laferte se encuentra de promoción en España por la colaboración que ha grabado junto a Manuel Carrasco en una nueva versión del tema 'Dispara lentamente'.